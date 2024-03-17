4方法預防骨質疏鬆 2治療降低骨折風險

圖片來源 ／NOW健康

隨著人口老化，許多老年化人口常見的健康問題也隨之普及化，其中骨質疏鬆症患者更是逐年成長。

台灣台北市聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師林映州說明，骨質疏鬆症為骨密度減少及骨組織結構破壞而導致骨骼脆弱及和容易骨折之骨骼疾病，因此，骨質疏鬆症防治目標包括增加骨質密度、增加肌肉耐力、減緩骨骼流失，以及透過環境整治降低跌倒風險。

如何增加骨質密度？

增加骨質密度方法又可分為非藥物治療及藥物治療，以下先說明非藥物治療常見的四種方法：

1.透過均衡飲食獲取充足營養，如鈣質、維生素D及蛋白質。

2.定期進行荷重運動，以增加骨質密度和強健肌肉改善身體協調及平衡，如健走、慢跑、登山、舞蹈、跳繩等。

3.避免會降低骨質密度的不良生活習慣，如抽菸、酗酒、過度攝取咖啡因及熬夜。

4.正確評估自身是否有骨鬆 症的危險因子，並提早準備預防，如家庭遺傳、長期服用含類固醇藥物、停經後婦女、卵巢切除或45歲之前提前更年期的女性。

有哪些藥物可治療？

另外，骨質疏鬆症藥物治療則會依藥物作用機轉不同，分為三大類型說明：

1.抗骨流失藥物

▸雙磷酸鹽類（Bisphosphonates）：此類常見藥物像是Fosamax Plus福善美保骨錠（alendronate plus vitamin D）為口服藥，可每周服用1次。常見副作用為消化道不適，因此需要注意搭配足量的開水服用，並維持上半身直立30分鐘，以減少藥品對食道部位的刺激。

此外，雙磷酸鹽類也有針劑如Bonviva骨維壯（ibandronate），使用方式為每3個月注射1次，但因可能產生低血鈣的問題，須適量補充鈣質及維生素D；Aclasta骨力強（zoledronic acid）則可每年靜脈注射1次，投與此藥物24至72小時內，可能會有類流感症狀，如發燒、肌痛、關節 痛等的副作用出現，應特別注意。

▸選擇性雌激素受體調節物（Selective estrogen receptor modulators）：此類常見藥物如Evista鈣穩（raloxifene）可每天服用1顆，常見的副作用有熱潮紅及腿部痙攣，但須注意患有靜脈血栓性栓塞的病患禁用此類藥物。

▸合成人類單株抗體（Denosumab）：此類藥物有Prolia保骼麗（denosumab）可每6個月皮下注射1次，但因此藥品可能產生低血鈣，須適量補充鈣質及維生素D。

2.副甲狀腺激素（Parathyroid hormone）促骨生成藥物

此類藥物有Forteo骨穩注射劑（teriparatide）為每日1次皮下注射，因可能產生姿勢性低血壓，增加跌倒風險，建議坐下或躺下姿勢注射。

3.合成人類單株抗體（Romosozumab）混合作用型藥物

此類藥物有Evenity益穩挺（romosozumab）為每月1次皮下注射，因可能造成低血鈣，治療期間病人應適量補充鈣質及維生素D。此藥曾罕見地發生顎骨壞死，在治療期間應維持良好的口腔衛生，並在接受牙科治療前告知牙醫師有使用本藥。

改善居家及公共環境多管齊下

林映州表示，整體來說，目前骨質疏鬆症的藥物治療有多種選擇，但每種治療都有其利弊，且普遍都需要接受長期治療，才能產生療效減少骨折風險，因此在接受治療前，應與醫師有充分討論，並可於治療期間諮詢藥師有關副作用及服藥時應注意事項，以減少副作用的發生，期以達到最佳治療效果，並降低骨折風險。

對於骨質疏鬆症患者，非藥物治療及藥物治療皆應併行，並改善居家及公共環境，確實做到完善防護及避免跌倒。

【本文授權轉載自NOW健康】