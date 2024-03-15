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減少感冒咳嗽 平日可多喝黃耆、紅棗茶

賴昀岫
咳嗽成因可分為風寒、風熱、燥咳與痰濕等4類型，不同體質會有不同症狀，有不同緩解方法；示意圖。（圖／123RF）
咳嗽成因可分為風寒、風熱、燥咳與痰濕等4類型，不同體質會有不同症狀，有不同緩解方法；示意圖。（圖／123RF）

咳嗽是惱人的感冒等呼吸道疾病的症狀之一，如果咳嗽太頻繁，常會「夜不成眠」，對日常生活及工作造成影響，因此，許多患者轉而尋求中醫治療改善。

4種咳嗽 中醫療法不同

台灣新北市中醫師公會理事長陳建輝說，咳嗽的表現視個人體質不同而有差異，咳嗽成因可分為風寒、風熱、燥咳與痰濕等四類型，不同體質會有不同症狀。感冒以「風寒」與「風熱」證型較常見，有些人風寒一天就會轉風熱，有些人則是一感冒就走向風熱，關鍵在於每人體質的不同，就會呈現不同的證型及症狀。

1.風寒型：會怕冷、畏寒，咳嗽時的痰不濃稠，有全身痠痛、頭痛、鼻塞、流清嚏等症狀，脈象為「浮緊脈」，舌苔不會太厚。

2.風熱型：帶有「熱症」，咳嗽時的痰偏黃黏稠，有時痰會轉綠，出現喉嚨痛、流鼻涕等症狀，流行性感冒等多屬這類型，新冠肺炎也屬熱症證型，多會伴隨嚴重的咽喉痛、痰黃濃稠及鼻涕黏稠等風熱證型。

3.燥咳型：可能沒有痰，或咳出的痰量很少，喉嚨、鼻子、嘴巴會比較乾，有些患者甚至會咳到出現血絲，如百日咳或抽菸的民眾，咳嗽症狀比較偏這一類型。

4.痰濕型：痰濕型咳嗽的痰量異常多，痰又多又黏稠，多和消化系統出問題有關，患者多半會覺得身體沉重，有濕氣感、胸悶、倦怠感、胃口不好、腸胃脹氣等症狀，且常糞便黏馬桶，舌苔偏厚，喜愛吃油炸、燒烤類或冰涼飲食的人可能屬於這類型。

一般感冒不一定只有呈現單一證型，臨床上要看患者症狀及脈象，透過「辨證論治」開立屬於患者的藥物。陳建輝表示，如果感冒初期症狀輕微時，可藉由食療改善，例如風寒型感冒，可以煮薑湯飲用，因為薑具有去風寒的效果，透過「發汗」將風寒外邪祛除，洋蔥湯、大蒜、香菜水等辛溫食材也都有類似效果。

如果是偏喉嚨痛的風熱型感冒，可選擇食用冬瓜生薑湯、白蘿蔔湯等，喝菊花茶、綠豆水、綠茶也可達到解熱效果；燥咳型患者如果喉嚨很乾，建議可食用水梨燉貝母，可化痰又去燥，或白木耳燉冰糖等食療方式。

陳建輝強調，不管熱性或寒性食物，過度偏好對身體都不好，如果是日常保養，平時可以選擇黃耆、紅棗等食材泡茶，粉光參泡茶的效果也不錯，但考慮體質適不適合仍是重點，所以有些人在吃火鍋時會加蘿蔔白菜等中和，提醒民眾留意，只要吃得太油、太鹹、太重口味，在中醫觀點就特別會助濕生痰，所以飲食還是要特別留意避免過量。

醫師強調，過度偏好熱性或寒性食物對身體都不好，平時可紅棗等食材泡茶調養。（圖／1...
醫師強調，過度偏好熱性或寒性食物對身體都不好，平時可紅棗等食材泡茶調養。（圖／123RF）

3種止咳偏方 有效嗎？

1.枇杷膏：大多較甜，消化系統有狀況時，吃了更容易生痰，如胃酸逆流患者常燥咳，吃了胃酸會增加而提高咳嗽頻率，必須視體質服用。

2.喉糖：要看成分，很多人吃完就口乾舌燥，同理如薄荷糖等，熱症患者吃了，一開始咽喉涼爽，但後續可能會生痰，建議可以多飲溫水即可改善。

3.八仙果、羅漢果：不建議在感冒時吃，易多生痰，較適合平常需要常講話或容易喉嚨乾的民眾用來潤喉保養。

按摩穴位緩解咳嗽

按摩穴位也可改善咳嗽症狀及保養喉嚨，提升免疫力比較不容易感冒：

合谷穴：位於手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處。

尺澤穴：在肘橫紋中，肱二頭肌腱橈側凹陷處。

大椎穴：在後背正中線上，位在第七頸椎與第一胸椎棘突之間。

風池穴：在後腦勺，後枕部兩側入髮際一寸的凹陷處。

孔最穴：位於前臂外側，腕掌側橫紋上7寸。

足三里穴：在小腿前外側，外膝眼下三寸（約四指幅寬）處。

豐隆穴：膝蓋骨外側陷下處，與外腳踝連線的中點處。

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