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泡湯傳猝死 5大須知可救命

記者沈能元
泡湯後如果頭昏，最好平躺在池邊，讓頭部血液慢慢回流，並呼叫人員協助。（本報資料照片）
泡湯後如果頭昏，最好平躺在池邊，讓頭部血液慢慢回流，並呼叫人員協助。（本報資料照片）

天氣寒冷，民眾喜歡外出泡溫泉，但日前一名70多歲婦人，在台北陽明山一處溫泉區泡湯時，突然昏厥失去意識，友人等了一段時間發現人沒出來，立即報警，救護人員到場時，發現婦人已沒有生命跡象，明顯死亡。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院整合醫學科主任王宗道說，泡溫泉時，血管容易擴張引起低血壓，有時一起身，突然感覺頭昏、沒有力氣起身、站不住，如果此時跌落到溫泉中，恐會導致溺斃，或是在溫泉池外不慎跌倒、撞擊頭部，均有猝死的風險。

以日本為例，民眾泡溫泉後突發猝死，以溺斃為大宗，與外界想像，泡溫泉猝死可能是心肌梗塞等心血管疾病所致，有很大的落差。

避免泡溫泉造成低血壓及緊急處理，王宗道提醒五大建議：

1. 吃飽飯後，不要泡溫泉，因吃飽飯時，血液多集中在腸胃幫助消化，此時泡溫泉，血液不易流到其他部位，容易造成低血壓。

2. 泡溫泉前，應先喝一杯冰水，避免泡湯時血管快速擴張。

3. 泡溫泉時，水面高度應在胸部的一半左右，以露出肩膀、心臟為佳，泡湯時，切記只露出一顆頭，以免血管過於擴張。

4. 泡湯時間應以10至15分鐘為限，不宜過久。

5. 泡湯起身後，此時最好是握著扶手或池邊慢慢起身，如果真的有頭昏等不適情形，最好平躺在池邊，讓頭部血液慢慢回流，並呼叫人員協助。

王宗道指出，泡湯時，最好避免單獨一人泡溫泉，或泡個人池，以便有需要協助就醫時，可以立即處理。

猝死 高血壓 心血管疾病

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