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預防失智症 7件事別做

王郁婷
專家提醒，要防止失智，保持好奇心是鍛鍊思維並保持頭腦敏銳的方式之一；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，要防止失智，保持好奇心是鍛鍊思維並保持頭腦敏銳的方式之一；示意圖。（圖／123RF）

超高齡社會到來，失智症成為全球危機，雖然失智症的因子包括遺傳和環境等不可抗力因素，但某些生活方式和健康狀況，也會帶來失智危機。克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）女性阿茲海默症運動預防中心主任Jessica Caldwell表示，改變生活習慣可能扭轉或延緩疾病，而且永遠不會太遲，即使已有輕微認知變化，也能從良好的大腦健康習慣中獲益。

關於預防失智症，神經科醫師分享了他們絕不做的七件事，建議避免以下習慣，以保持大腦的最佳狀態。

1、常吃加工食品

速食等加工食品方便、迅速，但卻是大腦健康的殺手。經常吃加工食品的人，缺乏天然飲食中有益大腦的營養成分，例如深綠色蔬菜、富含omega-3的魚、漿果和堅果。大腦中的omega-3水平較高，可以幫助腦細胞更順暢地與身體其他細胞溝通，阿茲海默症學會表示，這是大腦運作的重要過程。

神經科學家Friederike Fabritius表示，飲食中缺乏優格、克菲爾（kefir，一種發酵乳）、泡菜等發酵食品，可能會導致認知問題，「加工食品會使大腦微發炎」，而發酵食品中的微生物群則對大腦健康有利。他說，「我們大部分的神經傳導物質都是在腸道中產生。」

2、久坐的生活型態

針對目前多數人久坐的生活型態，伍德蘭醫院大腦健康中心的神經學家Randall Wright博士說，運動能釋放大腦的潛力，維持細胞發展，還能改善大腦血液流動，減輕壓力、減少發炎，還有利心血管健康。

3、拒絕社交

已有多項研究指出，孤獨不利健康。擁有良好社會關係的人，平均能延長壽命八年。社會孤立對健康的壞處，與每天吸兩包菸不相上下。社會孤立，或從職場等社交活動中退縮，會對大腦產生負面影響。當我們與人互動時，大腦會處理很多事情；一旦遠離社交活動，這些神經迴路就不會被利用，加速認知能力的下降。失去社交也會導致身體活動減少、出現憂鬱症狀，這些都與與失智相關。

4、時常熬夜

充足的睡眠可以幫助大腦正常運作，Wright博士說，膠淋巴系統（Glymphatic system）就像大腦的垃圾桶，在你入睡時，它會變得非常活躍，努力清除腦內毒性蛋白質，例如類澱粉蛋白等和阿茲海默症相關的物質。且睡眠不足會妨礙白天有利身體健康的活動，例如運動，並且會影響情緒、增加壓力。

5、忽視壓力

長期壓力會對身體產生危害，但世上沒有完全無壓力的生活，重要的是在壓力發生時，如何妥善應對。感到壓力時，皮質醇會激增，如果持續下去，就會損害大腦。找到適合自己的方式來控制壓力，例如散步、做瑜伽、冥想等。

6、血壓失控

吸菸、不健康的飲食和缺乏運動是導致高血壓的因素之一，不受控的血壓，會增加日後罹患失智症的風險。盡可能減少造成高血壓的因素，有助防止未來大腦認知能力下降。

7、停止學習

你可能已經離開校園很多年了，但保持好奇心是鍛鍊思維並保持頭腦敏銳的方式之一。最近一項研究發現，繼續接受教育的成年人，罹患失智症的風險降低了19%。每當我們學習新事物時，腦細胞會形成新的連結，每當這些連結被建立，就會增加所謂的「大腦可塑性」。可塑性是心智和大腦適應變化的能力，這就是為什麼理論上認為接受過較高等教育的人，日後罹患失智症的風險較小。

改變生活習慣可能扭轉或延緩失智，而且永遠不會太遲。（圖／123RF）
改變生活習慣可能扭轉或延緩失智，而且永遠不會太遲。（圖／123RF）

阿茲海默症 高血壓 憂鬱症

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