元宵節湯圓怎麼吃不會胖？ 營養師提鹹、甜湯圓食譜建議

24日是元宵節，依民俗習慣，民眾會享用應景的湯圓、元宵，象徵團圓。營養師表示，湯圓成分是精緻澱粉，且油脂含量高，建議取代主食食用，湯頭中鹹湯圓可加些蔬菜，甜湯圓則可用水果取代砂糖。（記者林琮恩／攝影）

24日是元宵節 ，依民俗習慣，民眾會享用應景的湯圓、元宵，象徵團圓。營養師表示，湯圓成分是精緻澱粉，且油脂含量高，建議取代主食食用，湯頭中鹹湯圓可加些蔬菜，甜湯圓則可用水果取代砂糖。台灣衛福部則提醒，民眾選購湯圓時，應注意效期、包裝外觀及過敏原警語等。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，湯圓主要成分是碳水化合物，而且為了成形，必須使用黏性較高的糯米，食物分類中屬於精緻澱粉，升糖指數比米飯更高，應計入該餐的主食份量內，例如吃了湯圓就不要吃飯；另，糯米不易消化，也容易噎到、黏在喉嚨上，民眾食用時應避免一次多顆，且要細嚼慢嚥。

許惠玉指出，湯圓不論鹹甜，餡料 中都會添加油脂，熱量因此提升，建議吃鹹湯圓時可在湯頭中多加一些青菜，例如茼蒿、芹菜、切絲的大白菜等；吃甜湯圓時，湯頭中若加糖，恐會增加熱量，但不加糖又不好吃，這時可用水果替代，讓湯頭有甜味，但不會像直接加糖那麼容易變胖。

衛福部食藥署提醒，民眾選購或製作湯圓、元宵時，掌握「一挑、二選、三查看」原則，不購買來路不明、散發異味獲外觀破損、內容物外露等產品；挑選時應注意產品外包裝，須明確標示內容物名稱、有效日期、製造廠商或國內負責廠商名稱／地址／電話、原產地及營養標示等資訊；另，應 多留意產品外包裝的食品過敏原標示醒語。

食藥署也提醒，在製作湯圓或元宵時，若因加工所需而添加著色劑，應選用符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用品項，或符合「天然食用色素衛生標準」的天然食用色素，並以提供著色需求的必要使用量為原則。