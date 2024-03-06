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鈣太少就骨鬆 補太多小心易結石、消化不良

陳詩婷／康寧醫院營養師
牛奶、起司、乳酪、優酪乳等乳製品含有豐富鈣質。（圖／123RF）
牛奶、起司、乳酪、優酪乳等乳製品含有豐富鈣質。（圖／123RF）

根據台灣國民營養調查，九成台灣人缺鈣。鈣是人體中含量最高的礦物質，99%的鈣存在骨骼與牙齒中，1%分布在血液、細胞內液、肌肉及組織中，不僅與骨骼生長有關，也促進血液凝固、協助肌肉收縮、協調神經系統傳導等功能。若缺鈣，容易導致骨質疏鬆或凝血異常；不過，鈣補充太多，容易消化不良，甚至提高結石發生率。

4類食物 最佳鈣來源

健康成年人每日鈣的建議攝取量為1000mg，13至18歲為1200mg；常見高鈣食物，如起司、牛奶、優格、優酪乳、黑芝麻、傳統豆腐等都是很好的來源。

1.乳製品：一杯牛奶約能提供250毫克鈣質，若有乳糖不耐症的民眾，可選擇發酵過的起司、乳酪、優酪乳等乳製品。

2.深綠色蔬菜：芥藍菜、蘿蔔葉、紅莧菜、小白菜、白莧菜、青江菜、蚵仔白菜、紅鳳菜及地瓜葉，都是高鈣的蔬菜。

3.豆製品：可選擇傳統豆腐、小方豆干、豆干絲、大豆干等豆製品；黃豆、黑豆也富含鈣質，建議喝豆漿不要濾渣。

4.堅果類：黑芝麻、山粉圓、奇亞籽、杏仁片、杏仁果、無花果、亞麻仁籽的鈣含量豐富，每天至少吃一把堅果。

5大族群宜補鈣

一般成人男性在30歲、女性28歲後，鈣會以每年0.3至0.5%的速度流失，加上現代人多以外食為主，常攝取到高蛋白質、高鈉、高磷及過量攝取咖啡等因素，都易使鈣流失。建議少曬太陽者、13至18歲青少年、銀髮族、外食者、常喝咖啡或喝酒者等族群，可以適當補鈣，若同時補充維生素D，能幫助鈣吸收。

常見鈣片有海藻鈣、碳酸鈣、乳酸鈣、檸檬酸鈣、葡萄糖酸鈣和胺基酸螯合鈣。碳酸鈣在胃酸的環境下吸收較好，建議隨餐或飯後服用；海藻鈣、檸檬酸鈣、胺基酸螯合鈣的吸收不受此限制，建議在睡前補充，幫助睡眠。

腸胃吸收鈣質能力有限，每次服用鈣片不宜超過500毫克，每日總攝取量（含食物與鈣片）勿超過2000毫克，過量攝取可能會出現便祕、消化不良、惡心、嘔吐、腎結石及高血鈣等副作用。

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