吃水果可解油膩 但要當心糖分過量

水果食用禁忌 製表／廖靜清

親友聚餐時刻，不忌口小心腸胃負擔大，水果有助於平衡大魚大肉的油脂、鹽分，但是某些水果以「甜度」聞名，吃多了會變胖嗎？用水果取代零食沒有問題嗎？

草莓、水梨、棗子、柑橘、葡萄、蓮霧、芭樂、番茄和木瓜等，甜度較高，不知不覺會多吃一些。台灣門諾醫院營養科主任鍾慧珍說，水果含有豐富的維生素、纖維素、植化素等，能幫助身體抗發炎、調節免疫力 ，成人每天可吃兩至四份水果（一份等於一個拳頭大小），但慢性病患者要控制食用的量，避免血糖飆升，腎臟病患者不可吃香蕉、釋迦 、奇異果等高鉀水果。

年長者大多有慢性疾病，常見年後高齡長輩糖化血色素上升的情況，都是因為水果吃太多，無法正常代謝糖分。鍾慧珍指出，像玉女 番茄的甜度最高達到12度，吃15顆就糖度破表；水分多且甜度高的雪梨，一顆約12至16兩，等於四份水果，特級雪梨甚至可到九份，糖尿病患者若太順口吃不停，就會造成血糖升高。

想要控制水果的糖分攝取，一定要減量，以及選擇低GI的水果，例如聖女番茄、芭樂、柳丁、橘子、蘋果、奇異果、紅龍果、莓果等。鍾慧珍表示，有些人會將水果打成果汁飲用，果糖變得很容易被吸收，促使胰島素大量分泌，血糖起伏波動不穩。

水果食用時間也很重要。鍾慧珍強調，水果功用在於刺激胃酸分泌，幫助身體消化順暢，比較適合在飯後吃，或是當成餐間點心。但要注意如果肚子已是飽脹狀態，不可馬上吃水果，否則易與食物一起堆積在胃部。有些人會在飯前吃水果，增加飽足感並減少正餐攝取量，對於腸胃不好、有胃潰瘍、胃食道逆流的族群，則要避免空腹吃太酸的水果。