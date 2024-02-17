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小心溶出致癌物 使用「科技海綿」要注意4件事

NOW健康 連慧婷／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

近年來，科技海綿、廚房魔術擦、神奇魔力擦等清潔產品因單價低，1塊不到10元，加上使用簡易，大受民眾歡迎。不過，毒物科醫師提醒，科技海綿成分與美耐皿相同，容易溶出一級致癌物質甲醛，使用不當可能增加罹患鼻咽癌、白血病的風險，不宜用來洗碗盤，甚至洗水果。

醫：與這物併用易溶出毒物

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，科技海綿和美耐皿成分相同，均為「甲醛＋三聚氰胺」發泡製成，一旦分解，就會溶出一級致癌物甲醛，恐增加罹患鼻咽癌、白血病等風險；若溶出三聚氰胺，則可能提升罹患腎結石、腎衰竭等機率。

顏宗海強調，千萬不要拿科技海綿清洗食物，也不可用來刷洗碗盤、鍋具，如果沖洗不完全，就可能吃到三聚氰胺；再者，不要將科技海綿與溫熱水合併使用，否則更容易溶出三聚氰胺。為了安全起見，科技海綿可用於擦地板、玻璃或窗戶。

藥師周本正於臉書平台透過影片提醒民眾，科技海綿不能拿來洗碗，因科技海綿由三聚氰胺及甲醛樹脂發泡而成，也就是俗稱的美耐皿（Melamine），若長時間使用，可能對腎臟及膀胱造成危害，另增加鼻咽癌、白血病等風險。

如何使用科技海綿才安全？

周本正表示，科技海綿發泡後的纖維又小又硬，可深入容器表面縫隙，不需洗碗精或清潔劑也能輕鬆去汙，但隨著體積變小，只要接觸到熱、酸、油，就會釋出三聚氰胺及甲醛，因此，不可以用來清洗蔬果和鍋碗瓢盆。到底該如何正確使用科技海綿？周本正提出以下4大建議：

1.使用科技海綿清潔時，千萬別用高於40°C（104℉）的熱水，也不要在鍋子未降溫前使用。

2.不可用於清洗皮膚及蔬果。

3.不可搭配漂白劑。

4.不可使用於油漆、烤漆或亮面表面。

【本文授權轉載自NOW健康

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