雜物滿屋難斷捨離？囤物也是一種精神病

（取材自NOW健康）

近年來，興起一股「斷捨離」風潮，講究無欲單純的生活，但社區中仍常見「囤積症」患者，在家中堆滿東西，髒亂不堪，寸步難行，幾無生活品質可言，如果旁人丟棄物品，還會勃然大怒。開業精神科醫師楊聰財表示，囤積症又稱為儲物症、囤積症候群或囤積障礙，是1種心理精神健康障礙，歸在「強迫症及其相關障礙」，需靠藥物、認知行為治療才能逐步改善。

楊聰財表示，囤積症個案常伴隨情緒障礙，如廣泛性焦慮症或是分離焦慮症等，女性為男性的3倍。

臨床也發現，囤積症好發55歲以上民眾，中老年人發生囤積症機率是青壯年的3倍。中老年囤積症患者成因複雜，精神疾病，強迫症、憂鬱症 、躁鬱症，失智症、巴金森病或身體體力不佳等，都可能引發囤積行為。

楊聰財指出，最常見的囤積症個案特徵為不停囤物，從家裡堆到公共空間，影響家人居住空間，也造成居家環境、公衛等危害。部分病友則是沒有意義地蒐集某些東西，同1件物品蒐集數10件，買來後不開箱，就堆在角落，導致生活空間變得極度混亂和不可使用。主要症狀可分為下列6大類：

1.持續囤積物品：個案無法停止收集、購買或保留各種物品，即使這些物品並無實際價值。

2.拒絕處分物品：患者難以捨棄，或扔掉物品，即使這些物品已經破損、過期，或沒有實際用途。

3.生活空間極度混亂：囤積物品導致家居或工作環境變得極度雜亂。

4.社交和職業功能受損：囤積症影響患者的社交生活和職業功能，可能導致孤立、失業或其他社交問題。

5.情感困擾：患者常常因囤積和混亂的環境而感到焦慮、沮喪、尷尬或其他負面情感。

6.健康風險：囤積症可能導致健康和安全風險，例如堆積物品可能引發火災、滋生害蟲或其他危險。

針對囤積症的治療，楊聰財表示，囤積症和腦部前額葉或扣帶皮質等功能失調有關，涉及到腦部運作區塊，驅使其強迫一直出現「囤積」的重複行為，需以藥物調整血清素，穩定腦部系統運作。另需輔以認知行為治療，排解壓力，解決焦慮，以降低囤物頻率。

部分囤積症患者是因認知功能變差所致！當認知功能退化，使得歸納、整理、解決事情等能力變差，此時，家人應予以協助，幫忙盤點可以丟棄哪些東西，以逐次減少方式，慢慢清空囤積物品。

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