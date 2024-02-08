煮薑茶用老薑 多「1步驟」更有溫補效益

手腳冰冷的「陽氣虛弱」者，可喝桂圓紅棗薑茶。（圖／123RF）

在寒冷的天氣，許多人喜歡來杯薑茶暖身、暖胃，煮薑茶的時候，一般人通常想到放老薑。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫婦科主任廖麗蘭指出，嫩薑的含水量較多，相較於老薑，薑辣素比較少，因此老薑確實比嫩薑更有溫補效果，不過如果取老薑用火烘烤，或乾炒一下，水分更少，然後拿來煮成薑茶、薑湯，薑辣素更可提升，溫補效果也更好，特別是產後婦女飲用，更可幫助保養子宮。

廖麗蘭表示，體質比較虛寒、口水較多、臉色較蒼白、常手腳冰冷，也常會胃冷、胃痛的族群，天冷時特別適合喝薑茶暖胃，喝下薑茶，身體也會舒服一點。

薑茶加點好料 養生效果更提升

若擔心薑茶比較辛辣，煮薑茶時，可放些桂圓、枸杞、紅棗等，口感比較溫和，像桂圓可幫助補血、養血，枸杞有滋養作用，紅棗則富含維生素，可以補脾胃，這些都可放入薑茶，提升口感、養生功效。對於胃寒族群，建議可放菊花，幫助祛寒，若是感冒初期、怕冷、喉嚨有點不舒服，也可在薑茶中放點檸檬、金桔，飲用後身體就會舒服一點。

為了讓薑茶更好喝、更順口，有些人會在薑茶中放點黑糖、紅糖。對此，廖麗蘭提醒，若加太多糖分，可能讓薑茶的「辛溫」效果大減，代表養生、滋養效果就不會那麼強。

此外，甜食易生痰，也會讓脾濕體質加重、影響脾胃功能，因此咳嗽的人、胃不好的人也不宜吃太甜，咳嗽時吃太甜，痰液容易增多，胃不好的人吃太甜，則容易胃脹氣，如果小孩吃太多甜食，更會干擾脾胃功能，導致食欲欠佳。

這些族群 薑茶不宜喝太多

「薑茶很適合胃寒、虛寒體質的人，但對於胃熱體質，或有肝火、類風溼性關節 炎正在發作、身體正在發炎的患者，就不適合喝太多薑茶。」廖麗蘭表示，像胃酸多、口乾、口苦、排便較臭、心火旺盛、晚上做夢多，或身體因發炎、熱性感冒而喉嚨疼痛，持續一段時間後還出現痰黃、痰液濃稠、發高燒症狀，體溫飆到攝氏38、39度以上的病患，都不建議喝太多薑茶，一旦喝太多薑茶，就可能咳嗽咳不停，嚴重時，甚至引起哮喘、氣喘發作。

在廖麗蘭的印象中，過去曾有一名年約36歲的女性上班族，平常早上起床後習慣來一杯熱熱的薑茶，有一次，她突然胃發炎、胃酸過多，但她還是持續每天早上喝薑茶，結果眼睛周遭長出麥粒腫、針眼，就醫後才知道，自己當時的體質已轉為胃熱、有火，如果還是每天喝一杯薑茶，等於火上加油，身體自然冒出一些不舒服症狀，後來，經醫師診斷、開藥後、她除了用藥，也同步暫停喝薑茶的習慣，身體一連串不舒服症狀便逐漸好轉。

廖麗蘭強調，「薑是非常好的食材，只要用得對、體質適合，對身體就會很有好處！」不過身體有異常變化，或體質出現改變，就不適合喝太多薑茶，民眾可諮詢專業中醫師建議，才能讓薑茶的養生功效充分發揮，身體也才能真正感受到薑茶所帶來的種種好處。