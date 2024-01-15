【食力】吃生菜比煮過的菜更健康？

根據研究，吃生菜與煮過的熟菜對人體健康的影響並不一樣，吃生菜比較能降低罹患心血管疾病的風險。（圖／123RF）

多吃蔬菜有益身體健康，相信是許多人都知道的事情，衛福部國健署2012年出版的國民飲食指南建議每日應攝取3至5份蔬菜；而根據美國衛生與公眾服務部（HHS）和農業部（USDA）2016年出版的美國版飲食指南，除了同樣強調攝取蔬菜的重要性，更進一步說明應該要攝取不同顏色、種類的蔬菜，才能真正算是營養均衡。不過，就在全世界紛紛強調多吃蔬菜的重要性時，國際著名的醫學期刊《The Lancet》則於2017年8月29日刊登一篇研究，指出其實吃「生菜」與煮過的「熟菜」對於人體的影響並不一樣。

這份研究最初是想了解水果、蔬菜與豆類的攝取量，對於心血管疾病 與死亡率的關聯，並採用前瞻性城鄉流行病學（Prospective urban rural epidemiology，PURE），研究時間為2003年1月1日～2013年3月31日，研究範圍涉及18個國家（區分為高收入國、中收入國、低收入 國），參與樣本數約135335人，年齡介於35～70歲。

研究團隊先以問卷方式取得參與者的人口學特徵，包含基本資料（身高、體重、年齡）、社經地位（教育程度、收入與職業）、生活習慣（是否吸菸或喝酒、有無運動習慣）、疾病史、藥物史，再以飲食頻率問卷（Food Frequency Questionnaires，FFQ）了解參與者的飲食習慣，並每3年做一次後續追蹤。

最後135335位參與者中共有5796件死亡事件，4784件心血管事件，包括了2143件心肌梗塞與2234件中風 ，1649件心血管死亡，以及3809件非心血管死亡。其中有338件事因外傷造成死亡，並未被包括在非心血管死亡中。除了非洲國家外，非心血管的主要死亡為癌症以及呼吸道疾病；非洲國家的非心血管的主要死亡原因為感染以及呼吸道疾病。

在分析不同死因、總死亡率與飲食習慣中，研究團隊發現每天各食用3～4份蔬菜、水果（相當於375～500公克）的參與者，死於心血管事件的比例最低；而豆類則是每天食用1份的參與者，死於心血管事件的比例最低，若每天食用高達5次豆類，則死於心血管事件的風險就有顯著增長。

在此次研究中最受到矚目的地方在於，研究團隊發現同樣是食用蔬菜，但吃生菜的參與者死於心血管事件的比例，比吃煮熟的菜的參與者還要低，顯示在預防心血管死因上，吃生菜會比吃煮熟的菜還要有效果。研究團隊進一步分析這18個國家，發現在那些不太吃生菜的國家，民眾死於心血管事件的比例，確實比有吃生菜習慣的國家還要高，因此建議大家應該要多吃生菜，不過研究團隊也坦承，關於生菜的食用劑量，以及相關機制仍需進一步研究。

(本文授權轉載自食力)