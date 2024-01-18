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加熱菸有58種有害物 其中7危害 是傳統紙菸10倍

鄒尚謙
台灣董氏基金會表示，加熱菸有22種危害物質是傳統紙菸2倍，7種物質危害是紙菸10倍，千萬要忽視加熱菸的危害。（本報資料照片）
台灣董氏基金會表示，加熱菸有22種危害物質是傳統紙菸2倍，7種物質危害是紙菸10倍，千萬要忽視加熱菸的危害。（本報資料照片）

世界衛生組織（WHO）去年公布第一份針對「加熱菸」的研究報告，表示加熱菸之於傳統紙菸危害更大，且菸商行銷策略容易誤導消費者。台灣董氏基金會則表示，加熱菸有22種危害物質是傳統紙菸2倍，7種物質危害是紙菸10倍，千萬要忽視加熱菸的危害。台灣國健署也呼籲，年輕族群「不推薦、不嘗試、不購買」。

WHO去年7月26日公布加熱菸對健康影響研究實證報告，台灣的國健署引述報告指出，報告內容提到加熱菸商的行銷策略可能會誤導消費者，以為加熱菸危害性低，也提到加熱菸的成癮性不亞於傳統紙菸，不僅提供與傳統紙菸相當量的尼古丁，還會釋放其他有毒及致癌物質對健康造成危害。

尼古丁是所有菸草製品中的主要成癮性物質，世界衛生組織指出，菸商設計加熱菸的目的是以類似傳統紙菸提供尼古丁的速度和濃度，以促使現有吸菸者開始並能持續使用加熱菸。在一項尼古丁藥物動力學研究中，大鼠暴露於一根加熱菸柱產生的氣溶膠中1.5至5 分鐘後，其血中尼古丁濃度甚至比暴露於傳統紙菸煙霧中高 4.5 倍。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，根據美國菸商官方網站登載，加熱菸當中的危害物質共有58種。而根WHO研究顯示，當中22種危害物質，危害程度是傳統紙菸的2倍，7種危害物質是紙菸的10倍。

加熱菸排放的煙霧中含有尼古丁，除了容易成癮外，也會對身體造成危害，特別是影響發育中的大腦，進而對專注、學習、情緒、衝動控制造成不良影響，也會對孕婦及發育中的胚胎造成危害。除了尼古丁，加熱菸的排放物中也含有甲醛、乙醛、亞硝胺等有毒及致癌物質，都會讓身體暴露於健康風險中。

林清麗指出，大部分菸商持續透過長久以來使用的行銷策略來吸引消費者，特別是引誘更多年輕人使用，其錯誤的行銷手段包括：宣傳這些菸草產品比紙菸的健康風險更低；可作為紙菸的替代品；能減少二手菸、減少異味等。甚至，菸商遊走於法規邊緣而開設專門的零售店，便於品牌展示及銷售，並透過實體與網路等各種管道（包括社群媒體行銷）推廣行銷產品，危害公眾健康。

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