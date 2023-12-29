濕疹患者冬季如何進補？ 中醫師：地雷食材別踩

圖片來源 ／NOW健康

濕疹不只好發在悶熱潮濕的夏天，其實冬季天氣寒冷，毛細孔收縮、代謝變差，也容易誘發濕疹。尤其如果所屬地區天氣忽冷忽熱，加上濕雨型態，皮膚狀況變得不穩定，如果本身就有濕疹體質，便會覺得乾癢，反覆抓癢產生傷口，甚至可能抓到大面積流湯流水的嚴重地步。

濕疹容易好發在這些部位 若發炎遲不就醫恐致蜂窩性組織炎

中醫認為濕性體質是冬天濕疹好發因素，通常這類族群脾胃代謝功能較差，肝腎氣較弱，身體代謝不正常，加上寒冬冷風吹襲，皮膚更不容易排泄體內垃圾。聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師指出，濕性體質者體質較寒，冬天容易手腳冰冷，若是夏天生冷食物吃多，體內聚積的濕氣重，代謝無法經由正常大小便排出，皮膚就成為體內廢物的發洩口。

臨床上常見年長者皮膚乾癢，嚴重抓得紅腫出血，但較不會有像濕疹般的出水狀況。濕疹容易發在手肘、肘彎處、膝踝、鼠蹊部、腰部、腹部和頸部；至於臉部多在臉頰、眉毛、眼周處；頭部則容易在耳蝸和耳背部位，患部最明顯的特徵是滴水流湯。

鄭愛蓮醫師表示，濕疹初期手腳、身體會有一些小紅疹、小水泡，用肉眼看是小紅疹，若用放大鏡看其實是亮晶晶的小水泡，如果日輕夜重、睡覺時不自覺一直抓，就會開始有點濕濕出水狀，隨著病程進展水泡會變大、加上很癢，常容易抓破，皮膚就發炎了，如果拖太久不就醫，很可能導致蜂窩性組織炎，治療上更棘手。

鄭愛蓮坦言，大部分的皮膚病人，很少初發時就先尋求中醫，多是看西醫服藥或擦藥一段時間，但始終反覆發作，甚至愈發愈多、患部範圍變大，最終才決定尋求中醫盼用調理方式改善。

6旬婦人濕疹嚴重且反覆發作 醫：這2大因素也影響病情

鄭愛蓮解釋，除了本身有濕疹體質，冬天濕疹發作機率提高，緊張和情緒壓力往往也是影響關鍵。1名6旬婦人，5、6年前曾治療濕疹後復原，前陣子因為濕疹愈發愈多，包括手腳、鼠蹊部、腹部、背部等部位，症狀開始持續約4周，再度來求診。問診後，患者才透露近期因照顧生病家人所以都睡不好，身體的免疫力 和排毒能力下降，突然爆發濕疹。所幸遵從醫矚，配合治療下，治療約1週已好了大半。

中醫治療會依照個人狀況找出可能病因對症處理，該患者主要來自於勞累、壓力大，導致免疫力不足，所以用藥著重在調理肝腎，補元氣和調節肝氣代謝，並搭配止癢、利濕藥物，來改善脾胃系統。

鄭愛蓮說明，調節脾胃功能常用茯苓、白朮，加上患者耗費體力日夜陪病，導致氣虛、代謝就推不動，因此添加黃耆、人參補肺氣，促進代謝順暢。約1個月皮膚就能恢復正常，後續再服用中藥調理1、2個月，讓身體代謝機能完全穩定。

患者冬天進補須避免地雷食材 適當皮膚保濕可減少搔癢

常見好發濕疹的患者詢問冬天是否能進補？鄭愛蓮提醒，當歸、黃耆、紅棗和枸杞或少許人參燉排骨或雞湯皆可，但切忌加酒，羊、牛和海鮮別碰。此外，生冷飲食、水果少食，以免體內濕氣更難代謝，堅果類如花生不要吃、腰果等少量吃。

另外，冬天洗澡水溫要適當不宜過熱，另外塗肥皂後儘快沖水擦乾，同時應注意隨時保持皮膚潤澤，尤其冬天單純塗抹乳液不夠，不妨選擇凡士林、綿羊霜等含油產品，更能提供皮膚鎖水保濕的效果，以減少敏感搔癢等不適的情況發生。

【本文授權轉載自NOW健康】