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養生保健／天冷抽筋5原因：久坐 疾病 電解質失衡 溫度 神經病變

沈能元
運動過度導致肌肉損傷、疲勞，或運動時未適時補充水分、電解質，會增加抽筋風險。（本報資料照片）
運動過度導致肌肉損傷、疲勞，或運動時未適時補充水分、電解質，會增加抽筋風險。（本報資料照片）

為什麼常常抽筋？是不少民眾的困擾與疑惑。國泰醫院復健科主任塗雅雯說，抽筋發生是因為體內細胞的細胞膜在交換電解質時，發生不平衡所致。造成電解質失衡的因素很多，每個人抽筋的原因都不相同，包括年齡、疾病、藥物、姿勢、運動等，必須依不同的原因，給予不同的緩解方式。

新光醫院復健科主治醫師陳亭安說，抽筋好發原因共有5大類：

1. 長期久坐、久站、姿勢不良：造成肌肉細胞興奮性上升、肌肉過度緊繃，好發族群為上班族，時常久坐，造成下肢血液循環不良。

2. 疾病影響：下肢血液循環不佳，也容易引發抽筋，如患有心臟病、腎臟病、肝臟疾病等慢性病者，甚至是器官衰竭患者。

3. 體內鎂、鈣等電解質不平衡：包括孕婦常伴隨孕吐，容易脫水、電解質不平衡，或洗腎、服用利尿劑等患者，容易引起抽筋。

4. 溫度變化大：如天冷、深夜時，氣溫降低，血管收縮，血液循環不佳，容易造成布滿血管的肌肉更緊繃，增加抽筋機會，應多注意保暖。

5. 神經傳導受損：包括中風、糖尿病神經病變等患者也容易抽筋。

塗雅雯說，抽筋發生的原因，也因為年齡層而不同。年輕人抽筋多因運動過度，導致肌肉損傷、疲勞，或運動時未適時補充水分、電解質，增加抽筋風險。抽筋好發部位在小腿、大腿、肩膀、上背部、胸肌等處肌肉群，症狀多為肌肉突然緊繃，不能活動，有時還會伴隨疼痛。

年長者抽筋則有三大原因

1. 肌肉流失、品質不佳：長者常見肌少症，也會增加抽筋機會。

2. 受慢性疾病影響：包括肺阻塞（COPD）、心臟病、腎臟病、肝臟疾病等，影響周邊血液循環，電解質無法平衡，此類抽筋多發在晚上睡覺時。

3. 受身體退化影響：可能因腰椎狹窄壓迫神經，導致神經傳導異常，也會增加腿部抽筋的機會，患者多抱怨，晚上睡覺睡到一半抽筋痛醒。

陳亭安說，年長者抽筋的原因，常為多種原因交互影響，包括慢性病、肌少症、靜脈曲張、甚至吞嚥功能不佳，一喝水就嗆到而不敢喝水，出現長期脫水問題等，均會增加抽筋機率。

利尿劑、抗憂鬱劑、抗生素等，也可能引起抽筋

另外，抽筋問題也受到藥物影響，陳亭安說，如利尿劑、抗憂鬱劑、抗生素，或治療骨鬆等多種藥物，都可能引發抽筋。若服用某種藥物後，反覆出現抽筋問題，應回診詢問醫師，若發現真的是藥物所引起，可以更換藥物，或搭配其他方式緩解抽筋問題。

Q：抽筋頻率過高時，是否需要就醫？

塗雅雯說，抽筋頻率因人而異，目前並沒有一個衡量的基準及明確的定義，但以臨床經驗觀察，若一周抽筋一次以上，就應特別注意，應檢查是否患有慢性疾病。

陳亭安表示，如果抽筋情形已影響日常生活、睡眠，比如走路時常抽筋，或睡眠中頻繁抽筋，就應就醫治療，找出抽筋的真正原因。一般來說，有可能是末稍血液循環不好、神經壓迫或其他疾病，必須加以治療。

Q：服用特定營養素，是否可以避免抽筋？

塗雅雯指出，抽筋與電解質不平衡有關，因此應補充鎂、鉀、鈉、鈣等。運動時應補充電解質，平時可服用維生素B群，達到穩定神經傳導、降低抽筋的效果。

陳亭安說，目前無研究證實多吃哪一類食物有助減少抽筋，但平時可多補充富含鈣、鎂、鉀等微量元素的深綠色蔬菜、堅果、豆類、小魚乾、香蕉等。他也提醒，香蕉為高鉀、高糖分水果，抽筋時食用有助幫助體內電解質平衡，但對於糖尿病、腎臟病的抽筋患者來說，就要多加留意。

心臟病 中風 骨鬆

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