冬季吃火鍋泡溫泉 小心血壓飆升

火鍋喝湯又沾醬，高鹽是高血壓大忌。（本報資料照片）

血管也有「熱脹冷縮」的特性，血壓波動與溫度有關。研究顯示，從24℃起，氣溫每下降1℃，血壓就可能上升0.5毫米汞柱以上。對高血壓 病患來說，過冬是個大挑戰，除了每天量血壓，也須定期回診，和醫師討論藥物是否需要調整。更重要的是，日常飲食需做好管控，才能避免心血管疾病 發生，造成憾事。

火鍋喝湯又沾醬 高鹽是大忌

氣溫下降，許多民眾大啖熱呼呼的火鍋，台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，天氣變化時，要特別注意血壓，量出較高的數值時，那天要少吃鹹、不要喝湯，「因為湯是一碗鹽水」，豆腐乳、醬瓜等醃漬 類食品盡量避免。

洪惠風也說，火鍋沾醬比較鹹，有些人又愛喝湯，吃完要注意血壓；泡麵也是要留意的食物，尤其把調味料整包全加的話，有時血壓數值就會「爆掉」。鹽雖可以調整血壓，血壓低的人可以喝加了一點點鹽巴的水或一碗湯，但血壓太高時絕對是禁忌。

喝酒取暖血管擴張 更易失溫

洪惠風指出，酒精對血壓的影響也很大，因為天冷時，人體四肢血管會收縮，將熱量留在體內避免失溫，這也是為何冬天手腳會冰冷的原因；但喝酒會讓血管擴張，冷風吹來更容易失溫，雖然覺得身體變暖，但實際上失溫變快。

泡湯血壓升高 勿泡太燙太久

除了吃火鍋，洗熱水澡或泡溫泉，也是冬日常見的驅寒項目，洪惠風提醒，泡湯溫度不要太高，有的人喜歡泡到42℃以上，這樣就太熱，因為身體剛接觸到熱水的瞬間，血壓會升高，流汗則會讓身體脫水。

洪惠風指出，泡熱水之後，血管擴張會使血壓下降，如脫水且泡太久，血壓下降得很快，起身又吹到冷風就會有問題。建議除水溫適當外，時間也以10分鐘為限，邊泡溫泉邊喝酒更是大忌，因為兩種行為都會使血管擴張。

泡湯前後要喝水 頭暈快坐下

洪惠風建議，在泡澡前後都要補充水分，一次約攝取200毫升，也就是一個馬克杯左右，或者在泡澡前喝半瓶礦泉水，之後再喝下另外半瓶。如果從水中起來覺得頭暈，就要趕快坐下、不要硬撐，因為血壓已經降低，如果還硬撐站著，可能就會昏倒，「洗澡或泡溫泉後昏倒的人不少，一定要特別注意」。

至於每天的水分攝取建議，洪惠風則說，水到底該喝多少，要看每個人的身體狀況而定，尤其有慢性病的年長者，最好跟醫師討論適當水量。

洪惠風說，天氣變化時生活習慣更要好，不要太累或生氣，要放輕鬆、多量血壓，根據血壓狀態調整飲食跟作息，也盡量避免熬夜打麻將。

高血壓患者 天冷運動風險高

高血壓患者運動也要留意，洪惠風提醒，血壓很高、又在冷天運動，風險就更高，「一切的關鍵就在於，必須要掌握在家裡量測的血壓」。對控制血壓來說，比較好的運動多是心肺運動，如快走、慢跑、游泳、騎腳踏車都不錯；重訓會讓血壓瞬間升高，也要特別注意。

不過，不管選擇哪種運動項目，洪惠風表示，最重要的還是先觀察血壓狀態，如果天氣很冷、血壓又高，就不應該從事運動。