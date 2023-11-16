肌力是非題測肌實力 日行萬步就可預防肌少症？

美國運動醫學會建議，老年人的運動處方應該包含有氧運動、阻力訓練、伸展活動與平衡訓練等項目。(Getty Images)

存肌肉 跟存錢一樣重要，要及早開始，等年紀一大把才開始儲蓄，恐怕入不敷出。肌肉是人體的健康存摺，提供保護力，維持行動力，更與關節 骨骼健康相輔相成。熱愛健身的日本知名女星天海祐希曾說：「男人會背叛你，肌肉不會。」事實上，只要飲食攝取不足、停止運動，或因受傷臥床，肌肉就會快速離家出走。因此，持續的、適量的蛋白質 補充，加上規律運動，才能讓肌肉對你死心塌地、不離不棄。

以下7個關於肌力的是非題，對的打○，錯的打×，半對半錯打△。

（ ）１.日行萬步，每天都有走路運動，就可以預防肌少症。

（ ）２.男性比較不會有肌少症問題。

（ ）３.看起來瘦瘦的人，比胖胖的人容易發生肌少症。

（ ）４.光是攝取足量蛋白質，並不會生成肌肉，必須搭配重量訓練。

（ ）５.有足夠的肌力，比較不會腰痠背痛、也不容易受傷。

（ ）６.重量訓練容易受傷，老人家還是甩甩手、走走路比較安全。

（ ）７.補充足量維生素D，也與肌肉的功能、強度有關。

----------------------------------

【解答區】

1.（ X ）

肌少症的原因有很多，諸如荷爾蒙變化、飲食蛋白質攝取不足、神經系統老化等等，其中最重要的是缺乏運動。雖然走路是一般大眾最易執行的運動方式，然而至今肌少症相關運動訓練研究，幾乎都涵蓋了重量訓練／阻力訓練的元素，不外乎是因為重量訓練被發現有更佳的改善效果。

縱使有幾篇文獻指出，單純的有氧運動，像騎腳踏車依然能改善老年人的代謝，且有增進肌肉質量與肌力的好處，還是建議盡可能地從事益處更多的運動種類；美國運動醫學會就建議，老年人的運動處方應該包含有氧運動、阻力訓練、伸展活動與平衡訓練等項目。

2.（ X ）

雖然一般而言，老年男性比女性有更多的肌肉質量，但隨年紀增加，男性的肌肉流失速度比女性快，更容易造成肌少症的問題。近幾年針對亞洲地區的統計，包含中國、南韓、伊朗等地的研究都指出，男性肌少症的比例較女性更高，原因推測可能來自於類胰島素生長因子（insulin like growth factor）與睪固酮（testosterone）快速下降的結果。

3.（ X ）

對老年人來說，以外觀身材胖瘦來判斷肥胖與肌少症與否，不是一個良好的方式，且身體質量指數（BMI）也不是一個明確的指標。

隨著年紀增加，肌肉質量下降與身體脂肪增加常同時出現，產生所謂「肌少性肥胖（sarcopenic obesity）」。這類族群更容易發生血糖、膽固醇等代謝疾病問題，因此建議需要醫療介入與運動治療。

4.（ Δ ）

肌少症的治療包含了運動處方以及充足的營養，而目前對於單純攝取足夠的養分，但卻不運動的人，幫助能有多大不是很明確。一些研究指出，蛋白質、維生素D、抗氧化劑及長鏈多元不飽和脂肪酸對老年人健康有助益，不過需要更多的研究來證實效果如何。

5.（ O ）

研究顯示，肌少症的老年人有較高比率出現背痛的問題，背痛同時也會降低運動意願和生活品質，進一步導致肌少症的惡化。另外，較好的肌力有助於走路時的穩定性，降低老年人跌倒風險，同時也減少骨折發生的機會。

6.（ X ）

重量訓練有助於改善肌力、爆發力、肌耐力，並增加肌肉質量。在安全監督下的重量訓練，對老年人來說是安全且適合的，同時須留意老年人本身的身體狀況，例如關節炎患者可嘗試較多的等長收縮運動（如，棒式、側棒式、橋式頂峰暫停、靠牆深蹲），以避免多組重量訓練造成的關節疼痛；若有罹患心血管疾病，則要避免過度憋氣訓練而造成血壓升高甚至暈厥的風險。

7.（ O ）

維生素D是維持肌肉骨骼健康的重要營養素，在過往研究中被證實能改善肌力、增進行走的耐力與平衡，降低跌倒風險。研究抽血檢查發現，血中維生素D濃度低的老年人身上更明顯。因此當懷疑有肌少症問題時，不妨也考慮檢查維生素D與鈣離子濃度，並同時檢查和治療可能存在的骨質疏鬆，對老年人的健康才有最大助益。