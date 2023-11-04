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遠離失智症 多吃3護腦食物

沈能元
降低罹患失智症風險，營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智護腦食物；藍莓還可以維護神經、血管的健康。（本報資料照片）
降低罹患失智症風險，營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智護腦食物；藍莓還可以維護神經、血管的健康。（本報資料照片）

在現代的高齡社會，許多年長者罹患失智症，不妨從飲食著手，預防失智症。營養師建議，可多吃「藍莓」、「堅果」、「雞蛋」三大預防失智「護腦食物」，以降低罹患失智症風險。

台灣大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟說，藍莓為紫色，含有大量花青素，具抗氧化、抗發炎作用，可以維護神經、血管，有助遠離或延緩失智發生的風險。藍莓屬於水果，一般人每天可以攝取2至4份水果，每份攝取量約為一個飯碗8分滿，吃藍莓仍須搭配吃其他水果。

堅果富含維生素B群、亞麻油酸及鉀、鎂、鋅等礦物質。賴思吟說，堅果油脂為不飽和脂肪酸Omega3，可以促進腦部細胞的抗氧化作用，同時保護心血管，建議攝取量一天約為10顆，或一匙免洗湯匙的份量。

降低罹患失智症風險，營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智護腦食物；堅果...
降低罹患失智症風險，營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智護腦食物；堅果還有助於維持心臟健康。（本報資料照片）

另雞蛋蛋黃富含卵磷脂，為腦部所需的營養成分，是神經傳導物質乙醯膽鹼的製造原料，可以代謝血管內不好的油脂，增加血管的通透性、血液流速，可以降低失智風險。

降低罹患失智症風險，營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智護腦食物。（本...
降低罹患失智症風險，營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智護腦食物。（本報資料照片）

賴思吟說，許多人擔心吃太多蛋，攝取過多膽固醇不利健康，其實經研究證實，吃雞蛋與體內膽固醇增加並無直接關係，以健康民眾來說，一天可吃1至2顆雞蛋，對於已有心血管疾病、高血脂等患者，還是需要注意攝取量，一天1顆即可。

國人要遠離失智症，賴思吟說，除注意飲食外，應養成正常生活作息，多運動、戒菸、戒酒、避免肥胖等都要一併考量，平時一定要多吃蔬菜、多喝水，降低罹患失智症機會。

雞蛋 肥胖 腫瘤

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