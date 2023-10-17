爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

爬樓梯示意圖。（本報資料照片）

運動對心血管健康有助益，但不是每個人每天都能撥出時間運動，不過有新研究表明，每天至少爬五層樓梯可以降低兩種致命心臟病 的風險。

一項發表在《動脈粥狀硬化》(Atherosclerosis)期刊上的研究發現，每天爬五層以上的樓梯，可以將動脈粥狀硬化性心血管疾病 (ASCVD)的風險降低20%。

事實上，動脈粥樣硬化性心血管疾病，連同冠狀動脈疾病和中風，是全球主要的死因。冠狀動脈疾病是指心臟動脈中黏性斑塊的積聚，缺血性中風則是指血栓堵塞腦部動脈。

在該項研究中，研究人員研究了人們每天爬了多少樓梯與患有動脈粥狀硬化性心血管疾病風險之間的關係。

研究人員使用英國生物銀行(UK Biobank)超過45萬名成年人的健康數據，並且根據家族史、遺傳風險因素以及高血壓 和吸菸史等既定風險因素，計算參與者患心血管疾病的可能性。另外，也調查了參與者的生活習慣和爬樓梯的頻率。研究的隨訪時間中位數為12.5年。

研究發現，每天爬更多樓梯尤其可以降低那些不易受心血管疾病影響的人的患病風險。然而，更易受影響的人群患心臟病風險可以透過每天爬樓梯來「有效抵消」。

該研究通訊作者Lu Qi表示，短時間的高強度爬樓梯是改善心肺健康和血脂狀況的一種省時方法，特別是對於那些無法達到當前身體活動建議的人來說。

Qi指出，樓梯是公共場所提供的低成本活動方式，可以讓人們每天增加運動量。

另外，研究人員還發現，與從未報告爬樓梯的人相比，在研究期間停止每天爬樓梯的人患心血管疾病的風險更高。

整體而言，研究發現突顯了爬樓梯作為一種一般大眾預防動脈鈣化性心血管疾病措施的潛在優勢。

為什麼爬樓梯對心臟有益？

心臟病專家Vignesh Raghunath告訴《Verywell》，定期爬樓梯可能降低心血管疾病的風險，因為這是一種能增加心率的體育活動。

當你透過爬樓梯、跑步或騎自行車等體力活動提高心率時，有助於增強心肌並使其更有效地向全身泵送血液和氧氣。

Raghunath表示，透過體力活動提高心率也有助於調節和降低血壓、血糖和膽固醇濃度，這些都是心臟病的重要危險因子。

雖然該項研究表明每天爬樓梯與降低心血管疾病風險之間可能存在聯繫，但專家表示，這還不足以說明爬樓梯將成為心臟健康的預防措施。

美國心臟協會John A. Osborne醫學博士告訴《Verywell》，該篇研究顯示了降低心血管風險的相關性，但仍需要進一步研究來證明因果關係。

雖然研究發現每天定期爬五層樓梯與降低某些心臟病的風險有關，但Raghunat表示，生活方式和飲食等其他因素也是其中的一部分。

如果你想增進心臟健康，美國心臟協會Life's Essential 8可能是一個有用的起點。這些準則包括：

1.每周至少從事150分鐘的體能活動。

2.選擇健康的飲食模式，包含大量天然食品、水果、蔬菜和堅果種子等。

3.戒菸。

4.每晚睡7至9小時。

5.管理你的體重。

6.控制膽固醇、血糖和血壓。