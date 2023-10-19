如何增加「好膽固醇」？高密度膽固醇愈高愈好？醫師來解答

長期壓力會帶來壞膽固醇，此為示意圖。（本報資料照片）

健康檢查看到「膽固醇」項目出現紅字，你知道自己的數值代表什麼嗎？膽固醇數值是心血管健康的指標之一，台灣衛生福利部基隆醫院心臟科醫師林威辰參考文獻和門診經驗，以Q&A問答協助民眾認識膽固醇。

Q：高密度膽固醇是好的膽固醇，愈高愈好？

→太高太低都不好，過高的HDL也可能與特定心血管事件相關。

過去西方的大型流行病學觀察研究發現，血清中如果有較高的高密度膽固醇（HDL）的人，他們的心血管疾病 發生率比較低。整體來說，研究觀察到每上升1mg/dL高密度膽固醇，會下降約2%到3%的心血管死亡率。

只是後續有些大型觀察研究，仍無法證實高密度膽固醇有預測能力，甚至非常高的高密度膽固醇和死亡率增加有關，特別在高血壓 病人身上。過高的高密度膽固醇和特定心血管事件機率增加的關聯，目前機制還不清楚。因此簡單的說，高密度膽固醇太高或太低都不好。

Q：如何增加高密度膽固醇？

→地中海飲食能抗氧化，運動被認為最有效果。

目前已知可以增加高密度膽固醇的方式，主要有飲食、運動和藥物三種。

飲食的原則就是以地中海飲食為主，包含蔬菜、水果、堅果類、橄欖油和魚肉，避免紅肉和香腸、培根等加工製品。地中海飲食對心血管疾病的預防會有幫助，可以改善高密度膽固醇功能和抗氧化。

過去也有小規模的觀察研究發現，運動可以改變血脂肪的組成，血中高密度膽固醇在數個月運動介入後提升，甚至被認為比飲食控制更有效。

雖然高密度脂蛋白長期被視為血管清道夫，可以預防心血管疾病，然而過去數個大型藥物臨床研究，使用菸鹼酸、纖維酸衍生物或膽固醇酯轉移蛋白，有效提升高密度脂蛋白數值，但目前並沒有臨床研究可以證明，使用藥物提升高密度膽固醇可以避免心血管疾病。

Q：提升好膽固醇，就能降低壞膽固醇？

→保持良好生活習慣、靠史他汀藥物控制。

健康的生活飲食習慣，如運動、減少卡路里避免肥胖 ，對於血脂肪的組成會有幫助，並降低低密度膽固醇、三酸甘油脂，提升高密度膽固醇。使用可以有效降低壞膽醇藥物的史他汀藥物，也有增加好膽固醇的效果。

Q：吃素可以降低壞膽固醇嗎？

→研究顯示，吃素會顯著降低膽固醇，但不會改變三酸甘油脂濃度。

相較愛吃肉類食物，素食者可能可攝取更多的纖維、鎂、鋅、鐵質、多元不飽和脂肪酸等。相關研究統合分析發現，吃素會顯著降低總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇，但不會改變血清中三酸甘油脂濃度。

Q：體型偏瘦的人通常不會有膽固醇過高的問題？

→低密度膽固醇與體質相關，瘦子也可能膽固醇過高。

肥胖被認為與血脂肪異常相關，會造成三酸甘油脂上升、高密度膽固醇下降、低密度膽固醇上升，但總量不會明顯上升。過去觀察研究發現，BMI值小於27的人，隨著體重減輕，血清的低密度膽固醇就愈低。但要小心的是，低密度膽固醇受體質因素影響很大，不代表體型偏瘦的人，就不會有膽固醇過高問題。

Q：膽固醇的高低與壓力有沒有關係？

→壓力會使血脂表現不良，需適度運動緩解。

有觀察研究發現，壓力是三酸甘油脂和低密度膽固醇上升的危險因子，並且和高密度膽固醇降低有關。研究者建議若有長期工作壓力或慢性壓力的人，要有適度的運動以緩解慢性壓力造成的健康問題。

Q：膽固醇數值應多久檢測一次？