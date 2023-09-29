月餅「這樣吃」中秋團圓 別讓身材跟著圓

（圖：健康醫療網提供）

一年一度中秋節即將來臨，不免要與親朋好友相聚團圓，而月餅更是送禮、宗教祭祀不可少的應景食品之一。大里仁愛醫院營養治療科沈沛儀營養師表示，享用月餅前稍加留意種類及份量，中秋佳節即可歡聚團卻不讓臉圓。

選購月餅三招 營養標示看仔細

近年來月餅種類推陳出新，除了傳統蛋黃酥、芋頭酥、廣式月餅外，桃山月餅、冰淇淋月餅和冰皮月餅等亦是熱門選擇。沈沛儀營養師指出，在享用月餅前總是內心既期待又怕體重受傷害，因此建議享用前可先翻看背面的「營養標示」，幫助了解即將祭五臟廟的月餅含有多少熱量、脂肪及糖量，避免開心過節後體重也跟著快樂上升。

沈沛儀營養師提出選購月餅的原則分別為：

1.「油脂含量低」：內餡含鹹蛋黃、流心、奶黃等油脂含量多熱量亦高，可改選不含鹹蛋黃、奶油含量較少膽固醇較低的品項。

2.「糖含量少」：豆沙餡、蓮蓉餡含糖量高，可改選堅果、雜糧月餅，但堅果屬油脂類，仍須留意避免攝取過多熱量。

3.「選擇小份量」：常見廣式月餅一個動輒100公克以上，建議可挑選小份量（如蛋黃酥大小）的種類，避免一次一個吃進過多負擔。

輕鬆享用月餅 4招避免體重直直升

沈沛儀營養師說，享用月餅有4點小撇步可幫助民眾中秋輕鬆過節體重不失控：

一、分食不獨享：可與家人朋友共同分食，既可品嘗味道，又可避免吃進過多熱量。

二、不當正餐吃，正餐多蔬菜 ：月餅建議小份量當點心食用，避免當正餐容易吃過量；正餐改以低油烹調，並多吃蔬菜類，以平衡一整天熱量攝取，避免過量。

三、避免含糖飲料：享用月餅時建議搭配無糖茶飲，不僅解膩亦可避免再額外攝取更多糖份。

四、飯後散散步：飯後建議增加活動量，可與親朋好友散步賞月，同時幫助消化增加熱量消耗。

這些人吃月餅要當心 一不留意恐害健康

沈沛儀營養師特別提醒，慢性病患者更須留意月餅份量，糖尿病 患者須注意一整日醣類攝取量；高脂血症患者則建議少吃含豬油、油酥、酥皮類糕點（如蛋黃酥等）。體重控制或減重者則需留意月餅熱量，點心若吃一個流心奶黃月餅，熱量即超過半碗飯；食用前多看營養標示，避免一整日熱量攝取超標，體重不降反增。

資料來源：健康醫療網

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