我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

白居易詠老詩作 透露老年憂鬱

廖泊喬／國泰綜合醫院精神科醫師

「與君俱老也，自問老何如？」「老友啊，我和你一起老了！老去，是怎麼一回事呢？」如此感嘆年華逝去的，是人們印象中樂觀曠達的白居易。這是白居易66歲時的詩作「詠老贈夢得」，隨著年紀逐漸增加，他的心情與身體狀況不如以往。詩中寫道：「眼澀夜先臥，頭慵朝未梳。有時扶杖出，盡日閉門居。懶照新磨鏡，休看小字書。」

白居易提到老去影響的生活，包括還沒到晚上眼睛就開始乾澀；到了早晨，也懶得起身梳頭；偶爾勉強拄著枴杖出門，但大多時候都是整天閉門不出；不想照鏡子，更沒有眼力可以去看小字的書了。雖然他句句寫的是身體不舒服，但其實，他字字寫的也都是心情不愉快。

老年憂鬱表現有兩大特徵，甚至有人將其描述為「不覺得憂傷的憂鬱症」：

特徵1.身體症狀更明顯

相對於心情不愉快，老年憂鬱更常提及「身體不舒服」，身體症狀從頭到腳都有可能。最常見是頭暈、頭痛、全身不同部位的疼痛痠麻。而腹部不適（腹痛、腹脹、便祕、拉肚子）、心悸與胸口悶痛等，也會讓人緊繃焦慮，因而頻繁就醫。

特徵2.老年憂鬱又稱假性失智

長輩可能常表示「忘記了」或回答「不知道」。因為老年憂鬱也會以記憶力與注意力的影響來表現。長輩可能抱怨自己記憶力不佳，注意力無法集中，或判斷力不如以往、思考變得較為遲緩等，而這些表現可能都來自於憂鬱。有超過一半的老年憂鬱會影響其認知功能，因此又被稱為「假性失智症」。

面對白居易的老去憂愁，可以怎麼做？收信人是老友劉禹錫在「酬樂天詠老見示」詩作中回應他：「莫道桑榆晚，為霞尚滿天！」也就是說「老去就像是日落時陽光照在桑榆之間，晚霞餘輝一樣可以映照滿天！」既然有豐富的人生經歷與更為深刻的體悟，老去一定能用樂觀態度去積極面對。

失智 便祕 憂鬱症

上一則

脖子長腫塊怎麼辦？5大檢查步驟判別是否為癌症

延伸閱讀

收到軍人來信之後

收到軍人來信之後
寄蓖麻毒給川普 加女被判囚21年

寄蓖麻毒給川普 加女被判囚21年
戴克圖書館應帆新書座談會成功舉辦 聽眾互動帶來驚喜、開心和力量

戴克圖書館應帆新書座談會成功舉辦 聽眾互動帶來驚喜、開心和力量
戴克圖書館應帆新書座談會成功舉辦 聽眾互動帶來驚喜、開心和力量

戴克圖書館應帆新書座談會成功舉辦 聽眾互動帶來驚喜、開心和力量

熱門新聞

澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。（澄清醫院提供）

婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

2023-09-11 19:04
薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30
喝檸檬水好處多多，可以助消化、美白淡斑、降血壓、治療感冒等。（Getty Images）

排毒、淡斑、治感冒 檸檬水功效多

2023-09-13 02:00
吳昭軍表示，導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。（聯合報系資料照）

三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防

2023-09-11 17:32
聯安診所公布2萬3千筆膽固醇大數據。（記者李青縈／攝影）

低密度脂蛋白是壞膽固醇？ 醫師揭真壞「心」兇手

2023-09-14 05:06

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警