白居易詠老詩作 透露老年憂鬱

「與君俱老也，自問老何如？」「老友啊，我和你一起老了！老去，是怎麼一回事呢？」如此感嘆年華逝去的，是人們印象中樂觀曠達的白居易。這是白居易66歲時的詩作「詠老贈夢得」，隨著年紀逐漸增加，他的心情與身體狀況不如以往。詩中寫道：「眼澀夜先臥，頭慵朝未梳。有時扶杖出，盡日閉門居。懶照新磨鏡，休看小字書。」

白居易提到老去影響的生活，包括還沒到晚上眼睛就開始乾澀；到了早晨，也懶得起身梳頭；偶爾勉強拄著枴杖出門，但大多時候都是整天閉門不出；不想照鏡子，更沒有眼力可以去看小字的書了。雖然他句句寫的是身體不舒服，但其實，他字字寫的也都是心情不愉快。

老年憂鬱表現有兩大特徵，甚至有人將其描述為「不覺得憂傷的憂鬱症 」：

特徵1.身體症狀更明顯

相對於心情不愉快，老年憂鬱更常提及「身體不舒服」，身體症狀從頭到腳都有可能。最常見是頭暈、頭痛、全身不同部位的疼痛痠麻。而腹部不適（腹痛、腹脹、便祕 、拉肚子）、心悸與胸口悶痛等，也會讓人緊繃焦慮，因而頻繁就醫。

長輩可能常表示「忘記了」或回答「不知道」。因為老年憂鬱也會以記憶力與注意力的影響來表現。長輩可能抱怨自己記憶力不佳，注意力無法集中，或判斷力不如以往、思考變得較為遲緩等，而這些表現可能都來自於憂鬱。有超過一半的老年憂鬱會影響其認知功能，因此又被稱為「假性失智症」。

面對白居易的老去憂愁，可以怎麼做？收信人是老友劉禹錫在「酬樂天詠老見示」詩作中回應他：「莫道桑榆晚，為霞尚滿天！」也就是說「老去就像是日落時陽光照在桑榆之間，晚霞餘輝一樣可以映照滿天！」既然有豐富的人生經歷與更為深刻的體悟，老去一定能用樂觀態度去積極面對。