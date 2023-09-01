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提升「5力」 常保健康

簡文仁／台灣物理治療師
透過靜坐、減壓、呼吸吐納等，讓自己有愉悅、舒坦的感受，有助增加免疫力。（本報資料照片）
透過靜坐、減壓、呼吸吐納等，讓自己有愉悅、舒坦的感受，有助增加免疫力。（本報資料照片）

健康包括身心靈，讓自己各方面更好，是一種健康賦能，也就是健康要靠自己。我主張提升「5力」，分別是免疫力、調適力、自癒力、修復力、代償力，有助促進健康。

1.免疫力：

免疫力可以讓人變成「無敵鐵金剛」，中醫講外邪進不了身，免疫力強，可防範病毒、細菌入侵，就算細菌、病毒入侵，也很難在體內複製、成長、繁殖、存活；若要提升副交感神經優勢，讓白血球品質提升，可以透過紓壓、溫和運動、曬太陽、聽音樂，增強免疫力。

2.調適力：

無法阻敵於境外，就要靠調適力，調整各方面功能、機能、系統、組織適應。調適力比適應力更主動，適應力是「你來，我順應你」，調適力是「主動調整自己」。調適力可分為體適能和心適能，體適能是身體適應外界環境變化的能力，心適能是心理適應外界變化的能力。

3.自癒力：

人是有機體，人體無法調適時，有能力偵測自己哪兒有問題，進而改善，例如累積性運動傷害，運動時肌肉收縮，收縮時肌肉纖維可能斷裂，破損，但休息一陣子，就會痊癒緩解；感冒或拉肚子，我們常說感冒有時不用吃藥，適度休息，大概五天到七天就好了，就是靠自癒力。

4.修復力：

有時自癒不容易，就要靠修復力。例如運動肌肉纖維拉傷，如果拉傷嚴重、範圍較大， 可能沒辦法完全恢復如初，此時靠修復力，維持其正常功能，處於堪用狀態。一般來說，上了年紀，修復力也變得比較差。

5.代償力：

若連修復力都幫助不了，怎麼辦？就要利用代償力。透過外來的幫助，例如無法走路，可以坐輪椅，使用拐杖、護膝等輔具，就是代償工具，現在輔具發達，有助提升生活與行動功能。

不熬夜 補給營養助修復

免疫力可預防外來各種入侵，平常生活再怎麼忙碌，一定要撥一點時間讓身心平靜，有助提升免疫力。可以透過靜坐、減壓、呼吸吐納等，讓自己有愉悅、舒坦的感受，包括好好睡一覺，尤其熬夜後會發現整個身體都亂掉了，不只身體，心理也受影響。

另外，笑臉迎人，有助社會性健康。我們有時可能對某人不認同，但如果想到他有自己立場或受到成長背景、生活經驗影響，很多因素造成他現在的言行、舉止，便可能盡量尊重，包容。雖然不認同，我們可以設法引導，若不能引導，我們就轉身，避免衝突。

調適力是指心的調適，是認命知性，隨緣，不要太斤斤計較，大步走，少發火。但少發火並不容易，需要慢慢練習。我們尊重、包容對方，就可以減少發火的機會；每天笑容滿面，也比較不容易起衝突，俗話說「伸手不打笑臉人」。

自癒力要給身體時間，但也要智慧判斷，必要時要去看醫師。人體會產生修復力，此時需要靠充分的營養，提供補給，有助修復。代償力便是善用輔具，包括拐杖、輪椅、眼鏡等，必要時透過外物幫忙。

免疫力 肌肉

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