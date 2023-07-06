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限時減重 比限量減重有效嗎？

劉伯恩
專家說，整體熱量的控制，加上適量的體適能運動，才是減重成功的王道。此為示意圖。(Getty Images)
專家說，整體熱量的控制，加上適量的體適能運動，才是減重成功的王道。此為示意圖。(Getty Images)

近年在一些名人現身說法下，限制一天只能在8小時內進食的限時減肥法（即168減肥法），短時間內成為減肥新寵兒，甚至有網友宣稱對糖尿病控制也有效果。但據這兩年多的臨床病患反應，限時減肥法減重效果並沒有比控制熱量減肥法來得好。

從2020年起的一些研究論文報告、統計學結論來看，似乎在體重減少方面，限時減重比限量減重的對照組多，但在2020年JAMA美國醫學會期刊中，提出了一些論文盲點，包括大多數只做小老鼠試驗、受試者基數過少、臨床時間太短，受試者熱量限制不夠完善等。

2022年4月NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE作者群Deyng Liu等指出，長達一年的臨床研究發現，限時減肥法在體重下降、體脂下降等並沒有比限量減重法有統計上的差異，反而因減重過程造成肌肉流失量，限「時」減重法比限「量」減重法來得顯著。

在2020年9月JAMA期刊中，不少針對三酸甘油脂、血糖、糖化血色素、胰島素反應、血脂質等變化的臨床實驗發現，限時減重法和三餐定時減重法並沒有顯著差異；但在限時減重法的實驗組中，發現肢體的瘦肉組織減少程度比對照組（按時進食三餐）來得明顯。

近兩年許多求診病患都會問同樣的問題，剛開始一、兩個月執行限時減重法，效果還不錯，但到了第四、第五個月後，體重就慢慢回升，甚至還比實施前更重。為何無法成功減重？

從這些病患飲食流量紀錄表可發現，他們的共通點就是其熱量成分以澱粉類居多，甚至一天超過總熱量的70%，且食物種類又以高熱量密度食物居多。

另一個無法成功因素，則是實施限時減重的人，大部分是上班族，因工作壓力大降低了飢餓感閾值，常趕在進食時間的最後，快速攝取高熱量食物。極短時間內攝取大量食物，胃排空時間無法瞬間分解，使胃體積容量加大，久而久之易形成「偽陽性大胃口」，反而使飢餓閾值下降導致過量進食。

因此不論是採用哪種減重模式，整體熱量的控制，加上適量的體適能運動，才是減重成功的王道。（作者為台灣肥胖症衛教防治學會常務理事）

減重 醫學 肥胖

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