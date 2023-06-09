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80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

記者江良誠／南投即時報導
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

台灣南投縣80多歲王老先生罹患慢性腎臟病，定期南投醫院門診追蹤，腎臟科主任莊宗芳檢查發現他的血鉀濃度上升至6.3mmol/l(正常參考值為3.6-5.1mmol/l)，詢問下，原來是老先生認為胸悶、火氣大，聽說魚腥草可以退火，所以每天喝一大碗。但腎臟功能不良，退火不成反而傷身，嚴重還可能需洗腎治療。

莊宗芳說，腎臟是體內鉀離子主要排泄器官，透過尿液排出過多的鉀離子，但罹有腎臟疾病的患者，可能無法順利將鉀離子排出，當身體血鉀濃度過高，會出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、無力、心律不整等症狀。

中醫師賴卉蓮說，魚腥草有清熱解毒、消癰排膿、利尿通淋等作用，常用以治療肺癰吐膿、痰熱喘咳、熱痢、熱淋、癰腫瘡毒等症狀。就現代藥理研究，魚腥草含有魚腥草素、揮發油、蕺菜鹼、槲皮甙、氯化鉀、硫酸鉀等。

魚腥草素對多種細菌有不同程度的抑制作用，能增強白細胞吞噬能力，提高機體免疫力；並有抗炎作用。所含槲皮素及鉀鹽，能擴張腎動脈，增加腎動脈血流量，因而有利尿作用，若是腎病患者臨床使用上須小心注意。魚腥草也常被當成野菜食用，雖然副作用較少，但也有少數人在食用後感到腸胃不適，醫書也記載虛寒及陰性外傷者忌服，所以臨床上還是應由專業中醫師指導下使用。

營養師黃淑敏說，魚腥草常做成涼茶退火，植物有豐富的鉀離子，魚腥草也一樣。大量飲用魚腥草茶，容易攝取過多鉀離子。鉀離子可以維持體內水分平衡及神經訊息傳導過程，但腎臟受損，組織細胞遭受大量破壞，細胞內的鉀離子會被釋放進入血液，導致高血鉀症，因此，慢性腎臟衰竭患者，必須限制飲食中鉀的攝取。

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