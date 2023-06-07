畏懼施打胰島素針劑 糖友恐誤控糖佳機

胰島素被視為控制血糖的最佳選擇。(本報資料照片)

「我的病情有這麼嚴重嗎？不能只吃藥，一定要打針嗎？」絕大部分糖尿病 患在被告知「必須考慮施打胰島素」時，態度幾乎一致，均相當抗拒，台灣基層糖尿病協會秘書長陳敏玲表示，在糖尿病治療上，胰島素扮演三種角色，分別為「救援」、「強化」和「補充」角色，其中救援和強化的目的為「及早血糖 控制好，避免日後難照顧」，可視為控制血糖的最佳選擇，糖友無須排斥，只要規律用藥、飲食控制、多多運動，仍有機會「停針」。

人體荷爾蒙 血糖守門員

對於糖友排斥、畏懼施打胰島素針劑，陳敏玲整理出最常聽到的六大提問及迷思，首先為「自己病情真有這麼嚴重，需要打胰島素？」，再者「擔心這一打就是一輩子的事情」、「每天打針，想起來就痛。」、「打針比吃藥麻煩」、「現在打針，是不是過一段時間就必須洗腎？」、「打了之後，是否容易低血糖？」。

胰島素為人體的一種荷爾蒙，由胰臟β細胞所分泌，負責掌管體內糖分儲存到肌肉或脂肪的主要管道，讓升高的血糖降回正常值，可以說是人體控制血糖的守門員，為正常存在的內分泌。

在正常情況下，吃東西時，胰臟加強分泌胰島素，以帶動更多的糖分進入細胞內，轉換成能量。在非進食情況下，則會維持基礎量分泌，陳敏玲說，「胰島素是一種人體必需的荷爾蒙」，不用將它視為可怕的東西。

隨老化遞減 逐年少2-3%

一般來說，糖尿病患者胰島素分泌狀況都不好，平均分泌量僅剩健康時的五、六成，且隨年齡老化，分泌量逐年遞減2%至3%。陳敏玲表示，如血糖數值始終控制不佳，糖化血色素超過9，高血糖情況嚴重，而體內的胰島素細胞所剩不多，口服藥物效果又不理想，就只能靠「外打」，以維持正常運作。

儘管胰島素是人體原有的內分泌，在治療上也扮演著重要角色，但絕大部分病友一聽到必須施打胰島素時，仍是面有難色，不少人先試用偏方，等到病情惡化之際，才不得不乖乖回到醫療院所打針。

抗拒施打 器官如浸泡糖水

據統計，歐美先進國家的糖尿病患者中，約四成透過胰島素施打，穩定病情。

陳敏玲表示，糖友在沒有扎針的期間中，看似擁有較好的生活品質，但全身多處器官彷彿浸泡在糖水中，血糖黏在血管中，導致其硬化，百病叢生。

最常見的是，眼睛黃斑部病變，視力愈來愈差，而體內大小血管功能不佳，腎臟功能逐漸惡化，而心臟血管、腦血管，以及神經組織也會出現病變，最後就是導致全面性崩潰，只剩洗腎一途。

針劑作用快 預防併發症

陳敏玲強調，對於血糖嚴重超標的第二型糖友來說，在醫師評估建議下，先使用胰島素，可讓胰臟獲得喘息，進而改善病情，更快讓血糖穩定。此外，針劑作用直接、快速，更能有效預防嚴重併發症。

陳敏玲提醒，糖友務必規律回診，持續監控病情，每三個月監測一次糖化血色素，每年接受腎功能、視網膜病變與足部等併發症檢查，如發現大小血管病變，及時治療，延緩惡化。