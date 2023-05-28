我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

現代兒童營養不良、熱量過剩 營養師建議家長放下手機

記者鄒尚謙／台北即時報導
營養師表示，兒童普遍有「該有的營養沒有攝取到」問題，造成假性肥胖、三高等問題，甚至出現代謝症候群。最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。(美聯社)
營養師表示，兒童普遍有「該有的營養沒有攝取到」問題，造成假性肥胖、三高等問題，甚至出現代謝症候群。最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。(美聯社)

父母都希望給孩子最好的，從日常飲食上從小就盡量滿足孩子的需求，不過，愈來愈多家長對兒童糖分攝取有所警覺。營養師表示，兒童普遍有「該有的營養沒有攝取到」問題，造成假性肥胖、三高等問題，甚至出現代謝症候群。建議家長可以與小孩同桌用餐，放下手機建立良好互動，幫助孩子從家庭培養好的飲食習慣。

台灣食品技術發展愈來愈精進，各式各樣的零食都吸引著小朋友的目光，無時無刻都想要吃零食。營養師謝宜芳表示，部分家長因為疼小孩，逢年過節、考試考完就買速食、珍奶、冰淇淋給孩子，但這類高油、高糖的食品其實對健康相當有危害，尤其是高果糖漿更是肥胖的頭號敵人。

「現代家庭普遍不開伙，外食容易攝取過多熱量，」謝宜芳指出，外食的肉類為了美味，通常烹調方式會添加較多油脂，又怕店家蔬菜洗不乾淨，不選擇蔬菜類，孩童可能因此攝取到太多不必要的營養，造成脂肪肝甚至代謝症候群。

謝宜芳建議，除了鼓勵孩子吃原型食物外，家長可以多跟孩子同桌共食，並且放下手機，聽聽孩子在學校、生活中遇到的種種事情，一方面也增進親子關係，另一方面則是「以身作則」攝取營養的蔬菜類，孩子就會在家庭交流中學會良好的飲食習慣。

不過，孩童難免嗜吃甜食，無法完全禁止。謝宜芳表示，根據國外研究，「蜂蜜」以及「水果」的甜味對人體都相當好，零食上可選擇「無糖優酪乳淋上蜂蜜」，酸酸甜甜的小朋友也會喜歡，蜂蜜也可以提升免疫力，也不會造成血糖飆升；其次則是選擇普通的蔗糖、黑糖，像是市場買的仙草冰等等，儘量避免高果糖漿。

蔬菜 肥胖 手機

上一則

零食怎麼吃？ 營養師：3準則讓孩子吃得健康快樂

延伸閱讀

零食怎麼吃？ 營養師：3準則讓孩子吃得健康快樂

零食怎麼吃？ 營養師：3準則讓孩子吃得健康快樂
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
歐美超愛「無麩質飲食」真有減肥效果？營養師這樣說

歐美超愛「無麩質飲食」真有減肥效果？營養師這樣說
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

血壓居高不下？他藉1療法控壓有成 還減少用藥

2023-05-26 00:30
蘇彥伯說，心室早期收縮引起的心律不整，咳嗽為少見卻是典型症狀，若出現斷斷續續出現不明原因咳嗽，一定要提高警覺。（Getty Images）

氣溫起伏大出現不明原因咳嗽 當心「這」病上身恐猝死

2023-05-22 19:36
胃癌是台灣人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)

預防胃癌有5招 遠離幽門螺旋桿菌最重要

2023-05-23 05:34
第四波新冠肺炎疫情正在流行，年輕人、中壯年也須提高警覺，特別是有糖尿病等慢性疾病，以及體重過重、肥胖等族群。（本報資料照片）

第4波新冠疫情延燒 醫曝3大族群最容易延遲就醫

2023-05-26 05:16
（圖：健康醫療網提供）

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

2023-05-21 00:45
(取材自健康醫療網)

蛀牙小心引起蜂窩性組織炎 都是「疏於1件事」惹禍

2023-05-25 01:45

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光