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在家掌握722原則 遠離高血壓

黃妙雲
預防高血壓，應從年輕時開始調整健康的生活型態，並做好血壓管理。(Getty Images)
預防高血壓，應從年輕時開始調整健康的生活型態，並做好血壓管理。(Getty Images)

高血壓是「沉默殺手」，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病的危險因子。醫師特別提醒，「722」是管理血壓好幫手。

世界高血壓聯盟連續3年倡議：準確量血壓、控制血壓、延長壽命（Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer），呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性。

調查發現，以台灣為例，18歲以上的成年人一年內有23.6%沒量過血壓，因此中華民國心臟學會制定高血壓指引建議，18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則：「7」連續七天量測；「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次；「2」每次量兩遍，取其平均值。如血壓值超過130／80mmHg，應積極進行飲食、運動和作息調整，再進一步諮詢是否需要接受藥物等治療。

針對民眾血壓自我管理行為與影響，台灣高血壓學會訪談中發現，血壓管理需「以家庭為整體評估」，尤其具高血壓家族史的家庭，可及早發現潛在高血壓個案，且個案居家血壓管理遵從性高。

研究指出，單靠個人力量控制血壓易成效不彰，需要周圍親友的提醒與支持，共同管理血壓值。建議家中成員彼此關懷血壓狀況，多一聲問候：「今天量血壓了嗎？」並相互交流血壓管理的成果。

造成高血壓的因素有很多，包括吸菸、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多的鹽分等。台灣國健署長吳昭軍提醒，預防高血壓，最重要就是定期量測血壓，做好血壓管理，應從年輕時開始調整健康的生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、適度運動（1天至少運動30分鐘），才能掌握健康的契機與關鍵。

高血壓 中華民國 中風

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