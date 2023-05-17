視茫茫、耳重聽只能忍耐？3大困擾靠輔具找回生活

圖片來源 ／健康醫療網

人老了聽不清楚、看不清楚，人際關係也變疏遠怎麼辦？「2023臺灣輔具暨長期照護大展」針對耳朵重聽、視線不清楚、語言困難三大困擾介紹應對輔具。台灣聽力語言學會集結語言治療師與聽力師等多位專家，民眾若有聽覺、平衡、發聲、溝通、吞嚥等問題都可諮詢；第一社會福利基金會也有ACC跨越溝通鴻溝平台，讓有口語溝通困難的人們能自信地表達出自己的需求與想法。

一、耳朵重聽該怎麼辦？

根據世界衛生組織（WHO）指出，65歲以上的長者「約每3位就有1位患有聽力損失」。聽力受損恐造成溝通障礙、家庭甚至社會紛爭，因此改善聽力問題刻不容緩。

當您的家人出現：電視音量越開越大、對話溝通時需要對方重複多次、無法辨識聲音方向來源、常感到眩暈或頭暈、經常有耳鳴狀況、需要聽力輔具諮詢，請找聽力師協助。可使用擴音器、助聽器，還可透過無線傳輸連接電視、電腦聲音，或將聲音轉換成震動、閃光（如電話閃光震動器）等感知產品輔助生活。

常見的聽力Q&A

Q：一定要戴兩支耳朵嗎？可不可以只配一支？

A：建議配戴雙耳，因為在噪音中會有較佳的效果、關注的訊息與噪音能被較佳的分類處理、也能提高正確方向性。此外，未配戴的一耳可能會加速退化。

Q：初次使用助聽器的使用者應有的基本概念？

A：助聽器的適應、調整需要一段的時間。使用者將會聽到一些許久未曾聽見的聲音，如腳步聲、冰箱運轉聲，這是正常的。隨著對大音量的適應，使用體驗將會進步。

二、視茫茫該怎麼辦？

１可使用放大鏡、望遠鏡、調整倍率與顏色對比的擴視機、包覆式濾光眼鏡，有特殊需求者可配製特製眼鏡。

２可透過其他感官輔助視覺，例如各式語音產品，如語音手機、手錶、時鐘、血壓 計、體溫計、體重計等輔助生活。

３使用報讀軟體、點字協助閱讀，使用白手杖協助行動。

三、言語困難該怎麼辦？

當您的家人出現：吃東西常嗆到、無法咀嚼也吞不下、燒聲、叫不大聲、中風 後說話有困難、說話不清楚、說話會口吃，請找語言治療師。可使用各式溝通輔具、電腦輔具與特殊滑鼠（大按鈕、吹吸、無線訊、頭控、眼控等設計）與人交流。

聽力師與語言治療師可以提供哪些協助？

台灣聽力語言協會表示，無論是兒童或成人，聽力師都可以協助評估聽覺系統、非器質性聽力問題、前庭功能、提供前庭復健、選配合適的聽覺輔助器，包含助聽器人工電子耳並且驗證和評估使用效果，以及聽力創健和復健的相關服務。

語言治療師針對成人服務包括失語症、吞嚥障礙、呐吃、失智 症、頭頸癌、口腔癌、全喉切除發聲困難、嗓音異常、漸凍人、帕金森氏症等；對於兒童則可協助發展遲緩、自閉症、染色體異常（如唐氏症）、過動症、口吃、聽障、顎裂、腦性麻痺、智能障礙、嗓音異常、構音異常等問題。若民眾出現上述狀況，都可尋求專家協助。

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資料來源：健康醫療網

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