10種食物、7大生活習慣 讓私密處天然香

私密處搔癢有異味怎麼辦？醫師傳授「讓妹妹天然香」祕訣。(Getty Images)

你有私密處異味的困擾嗎？是否會擔心私密處有味道而與伴侶相處尷尬？營養師高敏敏與沈怡岒醫師在臉書 粉絲團「高敏敏 營養師」分享，傳授讓私密處飄香的飲食小祕方，及怎麼做才可以改善私密處異味，讓你找回香香的私密環境，降低私密處感染機率。

其實女生的「妹妹」是很嬌嫩脆弱的，加上現代女性壓力不小，很容易把把妹妹給悶壞了，高敏敏與沈怡岒建議，想讓私密處天然香，可以多吃以下幾種食物，讓妹妹天然香。

1.鳳梨、芭樂、奇異 果：維生素C幫助促進粘膜防護力，維持陰道弱酸性環境。

2.蔓越莓、藍莓：前花青素對細菌有抗沾黏能力，使細菌不容易附著。

3.優酪乳、優格：好菌幫助私密處維持弱酸性環境，抑制壞菌滋生。

4.毛豆、黃豆、黑豆：豆豆三兄弟含有天然的賀爾蒙，幫助滋潤私密處

5.多喝水：多喝水、多上廁所，就會使病菌排出，降低感染機率，每日最少喝1500至2000cc的水（喝水真的很重要）。

高敏敏與沈怡岒提醒，除了多吃上述5種食物，更重要的是要「少菸酒及重口味食物」，因為菸酒、重口味等容易改變私密處PH值，會使粘膜防護力降低，導致細菌增多、飄異味，是讓私密處有異味的大地雷。

而一些常聽到的傳言，吃蘑菇會臭、吃鳳梨會香之類的，現階段國際上都尚未有直接的研究證實，反而是不良的飲食或生活習慣，對私密處環境健康影響比較大。

私密處異味搔癢6大殺手

如果你容易私密處有異味或搔癢困擾，6大私妹妹殺手行為千萬少做。

抽菸：氧化壓力讓防護力降低、細菌增多。

喝酒：酒精代謝、改變身體ＰＨ值，造成異味。

熬夜：免疫力 降低，增加感染、復發機率。

吃太多肉：體味加重之外，私密處細菌會大增。

少喝水：容易讓細菌堆積孳生。

含糖飲料：讓細菌生長、就容易搔癢。

私密處保養7方法

除了飲食要特別注意之外，以下私密處保養的7種日常生活小習慣，也要特別注意，保養私密處從生活做起。

1.多喝水不憋尿：排尿可以帶走細菌、減少私密處感染。

2.不要穿太緊的褲子：褲子太緊會導致私密處潮濕、悶熱，容易感染、發炎、有異味。

3.女孩上完廁所「由前往後擦」：照著「由前往後」的方向擦致私密處，可避免細菌亂竄。

4.定期更換小褲褲或護墊：若太久不更換恐導致細菌孳生，定期更換可避免細菌累積。

5.愛愛完要小便：跟伴侶愛愛完記得去尿尿一下，這麼做可把細菌帶走。

6.睡眠充足不熬夜：睡飽可以提升免疫力，減少感染、復發的機率。

7.多吃蔬果、飲食清淡：做好體內環保，才能讓私密處散發淡淡清香。

高敏敏與沈怡岒也提醒大家，平常的內外保養就很重要，若發現私密處有異狀，像是發癢、異味、分泌物不正常等症狀，請一定要去看醫師，不要因為害羞而耽誤治療的黃金時間。希望女孩們找回香香私密環境，一起保護私密部位的健康力。