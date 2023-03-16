富維生素A、葉黃素 吃玉米顧眼睛

玉米提供大量非水溶性纖維，在腸道中增加糞便體積，協助廢物排出。(本報資料照片)

玉米是雜糧還是蔬菜？它的真實身分常讓人分不清。事實上它歸屬於「全榖雜糧類」，是穀物家族的一員，玉米不含麩質，對於不能吃麩質的人，玉米是小麥良好的替代品。

未經精緻加工的玉米，是營養豐富的全穀物。許多研究指出，食用全穀物可降低心臟病 、結直腸癌、第二型糖尿病 和肥胖 症的風險。全榖玉米的來源包含：整株玉米、爆米花（最好不含糖與奶油）、玉米粒（新鮮、冷凍或罐裝）、用全榖玉米做成的玉米餅等。

橙黃色的食物富含維生素A，根據數據，每100g的玉米（甜玉米、黃玉米）就有180I.U.的維生素A；維生素A支持免疫系統、有助於形成粘膜，且與視力保健密切相關。

葉黃素和玉米黃素是玉米的主要類胡蘿蔔素，是有助於保護眼睛的抗氧化劑，已被證實可降低罹患眼部相關疾病的風險。除了黃玉米，還有紫玉米，含有微量「槲皮素」，它也是一種抗氧化劑，有助減少炎症，並預防阿茲海默症等與記憶相關的疾病。

玉米提供大量非水溶性纖維，在腸道中增加糞便體積，協助廢物排出。此外，大量膳食纖維能增加飽腹感，有利體重管理。

小提醒：

玉米罐頭含鈉高 新鮮玉米比較好

玉米的澱粉比例雖然比不上白米，但也相當高，一根玉米，熱量等同八分滿的一碗白飯。糖尿病患須特別注意，若該餐吃了玉米，就要減少米飯的攝取量，才不會吃進過量澱粉。

有的民眾會選用玉米罐頭，但不建議把玉米罐頭當新鮮玉米吃，因為加工過程裡會添加鈉，腎臟病患食用時尤其要節制，盡量選新鮮玉米。

另外，玉米跟花生一樣，若貯存不當，很容易孳生黃麴毒素，最好放置在通風乾燥處或是冷藏，一旦玉米外觀發黴、變色就不要食用。