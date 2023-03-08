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初春仍有冷風暴 氣溫驟降心肌梗塞風險增

記者謝進盛／綜合報導
氣溫驟降心肌梗塞風險增，台灣柳營奇美醫院心臟血管內科鐘國瑋醫師提醒小心防範。（圖：柳營奇美醫院提供）
氣溫驟降心肌梗塞風險增，台灣柳營奇美醫院心臟血管內科鐘國瑋醫師提醒小心防範。（圖：柳營奇美醫院提供）

氣候即將進入初春，然而仍時不時有冷風暴來襲，令人感到身體不適或易感冒。醫師表示，若有抽菸、酗酒者，更易增加心肌梗塞風險，建議除注意保暖外，也應戒菸勿酗酒，三高患者更要特別注意。

台灣台南柳營奇美醫院心臟血管內科鐘國瑋醫師表示，心肌梗塞常好發於冬季，通常是由於冠狀動脈阻塞或狹窄所引起；當氣溫下降時，冠狀動脈便會縮小，進而影響血流，使血壓升高和血液黏稠度增加。且冷風還會刺激交感神經，使心臟負荷增加，提高心臟疾病發生的風險，尤其是高血壓、高血脂、糖尿病等患者，更需多加留意小心。

他說，若民眾發生心肌梗塞早期症狀，如胸痛、胸悶、呼吸困難等，應當及時就醫治療，保握黃金治療時間。此外，如果有心臟病史或其他慢性疾病，應當諮詢醫師關於寒冷天氣下保健建議，以降低發病機率。

至於低溫該如何預防心肌梗塞？鐘國瑋說，首先，保持身體溫暖是最基本原則，在室內時，宜注意保持室內溫度穩定，避免過冷或過熱；出門時應當穿暖和衣服，特別是保護脖子、胸部、手腳等容易失溫部位。

此外，保持健康生活習慣也非常重要，如適當運動、均衡飲食、戒菸限酒等，都有助於心血管疾病的預防。而有心臟疾病的高風險族群，更應注意定期安排心血管檢查，以及依醫囑治療和用藥。

高血壓 心臟病 三高

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