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避免NG飲食習慣 預防胃食道逆流、糖尿病

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
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民以食為天，飲食一直是生活中相當重要的一部分，但到底該怎麼吃才正確呢？台灣北醫新國民腸胃內科醫師林倬瑋表示，有鑑於每年春節過後腸胃科門診人數增加，特別提醒民眾應注意下列幾項飲食習慣。

現代人常有胃食道逆流 飲食要注意哪些？

林倬瑋醫師指出，胃食道逆流是現代人越來越常見的疾病，臨床上可能有胸口灼熱、上腹痛、吞嚥困難、胸痛、咳嗽及聲音沙啞等症狀表現。

民眾若攝取高油脂、高澱粉以及刺激性食物時，就會使得胃食道逆流症狀加重，因此，精緻糕點等高熱量食物宜少量進食。此外，吃得太飽、太撐也會造成症狀加劇，林倬瑋醫師建議，民眾吃飯、聚餐應七分飽就好，少量多餐，避免胃食道逆流。

糖尿病患者要注意 零嘴容易使血糖波動

另外，血糖問題也是民眾需要多注意的。甜食的滋味總是讓人不禁一口接一口，林倬瑋醫師指出，台灣傳統的零嘴像是花生麻粩，1個約22公克就等同於四分之一碗白飯，糖尿病患者有可能在不知不覺中就攝取過量。

過量的攝取甜食、零嘴會導致血糖飆升，林倬瑋醫師建議，逢年過節的應景零嘴最好選擇小包裝，並以碳水化合物（含糖量）每15公克為單位，每次適量攝取，一天攝取量以不超過1份為佳（取代水果），最後也必須時常自我監控血糖，這樣才更能掌握健康飲食量。

而除了攝取量要注意外，運動也相當重要，林倬瑋醫師表示，零嘴屬於精製醣類，熱量又高，吃完後容易讓血糖起伏波動，建議民眾最好每天在家或外出散步快走15－30分鐘。

此外，林倬瑋醫師也特別提醒，民眾應適量的飲食，並且避免接觸不潔的食物，才能免於腸胃道的困擾，另外，飲食也應盡量以原味、原型食物為主，最好選擇無添加物的食品，這樣才能在與親友聚餐時兼顧身體的健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56652


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