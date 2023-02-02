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元宵節製作低熱量豆腐湯圓 加入天然蔬菜粉繽紛無負擔

記者翁唯真／桃園即時報導
元宵節即將到來，營養師建議，用豆腐及糯米粉混和製作成豆腐湯圓，不僅降低熱量，也更好消化。（天成醫院提供）
元宵節即將到來，營養師建議，用豆腐及糯米粉混和製作成豆腐湯圓，不僅降低熱量，也更好消化。（天成醫院提供）

元宵節即將在本周日登場，除了提燈籠、猜燈謎及賞花燈等活動外，冷冷的天來碗熱呼呼的元宵或湯圓更是不可缺少，不過元宵湯圓小小一顆，卻由糯米為基礎原料，熱量不容小覷，營養師建議，用豆腐及糯米粉混和製作成豆腐湯圓，不僅降低熱量，也更好消化。

拿湯圓和白飯相比，1碗白飯280卡相當於4顆包餡甜湯圓、5顆包餡鹹湯圓、40顆無包餡小湯圓，而且湯圓都是糯米為基礎原料，對於糖尿病、小孩、老人及消化功能不佳者要特別留意。

台灣楊梅天成醫院營養師楊珊珊利用豆腐及糯米粉各半方式，製作豆腐湯圓，不但有湯圓Q彈，也增加豆香味，對於糖尿病、小孩、老人及消化功能不佳者都是不錯選擇，且自己與家人一起DIY再利用天然食材創造鮮艷顏色，色彩更繽紛也增添趣味。

楊珊珊表示，民眾可取糯米粉250克及嫩豆腐1盒，將2者混合均勻，再取十分之一壓扁成薄片放入滾水中煮到浮起來當「粿母」，將撈起的粿母放入原本糯米糰揉勻後，就可以避免糯米糰容易裂開的問題。

若想讓湯圓色彩繽紛，又不想吃食用色素，可加入天然的甜菜根粉、抹茶粉及蒸熟黃與紫地瓜搓揉成圓形，要包餡糯米糰取大約15克搓圓厚壓平包入約5至8克的蜜紅豆、豆沙、芝麻等內餡再次搓圓，放入滾水中等湯圓浮起來再滾2至3分鐘後撈起。

楊珊珊說，湯圓內餡包蜜紅豆取代甜膩的豆沙，湯頭更可以搭配無糖豆漿，增加優質蛋白，或選花茶、薑茶、龍眼乾、紅棗、桂花等來提味減少糖的添加，但最後也要特別提醒大家別吃過量，才不會造成身體的負擔。

楊珊珊表示，若想讓湯圓色彩繽紛，又不想吃食用色素，可加入天然的甜菜根粉、抹茶粉及...
楊珊珊表示，若想讓湯圓色彩繽紛，又不想吃食用色素，可加入天然的甜菜根粉、抹茶粉及蒸熟黃與紫地瓜搓揉成圓形，包入約5至8克的蜜紅豆、豆沙、芝麻等。（天成醫院提供）

糖尿病 元宵節

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