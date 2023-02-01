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冬季癢擾人 不二法門：擦乳液

李宗祐
醫師邱健群表示，如果真的很癢，可以用輕拍來止癢，避免抓破皮受傷，嚴重時還是要來給醫生診治。（圖：嘉義基督教醫院提供）
醫師邱健群表示，如果真的很癢，可以用輕拍來止癢，避免抓破皮受傷，嚴重時還是要來給醫生診治。（圖：嘉義基督教醫院提供）

天氣愈冷，皮膚更癢，甚至抓癢抓到流血，真是令人困擾，該怎麼辦呢？

台灣嘉義基督教醫院皮膚科主任醫師邱健群表示，因為皮膚本身的油脂分泌不足，加上外在環境比較乾燥，引起皮膚屏障異常進而引起發炎現象，若有傷口、破皮，易引起細菌感染而造成蜂窩性組織炎，應就醫接受治療。

邱健群表示，以台灣為例，冬季癢、乾癬、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、凍瘡、魚鱗病、濕疹、手足龜裂…等，都是冬季常見的皮膚疾病。天氣寒冷使血管收縮和血液循環變差，引起汗腺及皮脂腺機能下降，因為皮膚本身的油脂分泌不足，再加上外在環境比較乾燥，引起皮膚屏障異常進而引起發炎現象。

邱健群表示，冬季癢於對於年紀大及愛洗熱水的人較常見，曝露在外的部位較常發生如四肢、小腿前側、臉部較容易出現。輕症表面皮膚會乾燥、脫屑、失去光澤、乾癢；嚴重症狀皮膚龜裂、紅斑、丘疹，而患有糖尿病、肝硬化、腎臟病等內科疾病者，也較易出現冬季癢的症狀。

由於天冷民眾喜歡泡溫泉和用高溫水洗澡驅寒，為避免冬季癢的症狀發生，邱健群建議，不要使用過熱的水，盡量使用清水或滋潤型不含皂的用品洗澡，洗澡後，可使用乳液、乳霜、凡士林等保養品，以達到滋潤及保濕效果。

邱健群提醒，平時勤擦乳液，這是杜絕冬季癢的不二法門，尤其在洗完澡後或覺得皮膚乾燥時就可選擇油膏狀或乳霜狀的保濕用品來擦，避免穿著毛料的衣、褲，來減少對皮膚的刺激感，如果真的很癢，可以用輕拍來止癢，避免抓破皮受傷，嚴重時還是要給醫生診治。

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