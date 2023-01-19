我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街大多頭：2條件若到位 美股今年躍漲20%勝算大

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

圍爐火鍋吃太多影響健康？ 營養師指湯底配料是關鍵

記者李成蔭／新北即時報導
火鍋隱藏著健康風險，選用食材必須更加謹慎。（台北慈濟醫院提供）
火鍋隱藏著健康風險，選用食材必須更加謹慎。（台北慈濟醫院提供）

除夕將至，異鄉遊子紛紛回家團聚，年夜飯更是過年的重頭戲，但年夜飯火鍋湯底、醬料、火鍋料的選擇都對健康有直接影響。台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，選擇食材上需特別注意，吃火鍋時多以無加工的食材、天然蔬菜、均衡飲食為主，飯後還可以搭配水果促進吸收。

楊灼華提醒，火鍋隱藏著許多健康風險，患有慢性腎臟病的民眾，為避免造成腎臟的負擔，不宜攝取過多的鈉、磷、鉀，所以要特別避開湯底及加工火鍋料，以米飯、青菜作為首選。

全穀雜糧類食物與血糖控制有關，所以糖尿病患者需避免攝取過多全穀雜糧類，像是冬粉、烏龍麵、白飯等等。此外，許多人以為南瓜、芋頭、玉米屬於蔬菜可以多食，但這些食材其實也是全穀雜糧類，想吃就得控制份量，否則容易造成血糖過高。

痛風患者則需控制蛋白質、肉、魚的總攝取量，因黃豆製品產生的普林較不易使痛風發作，痛風患者可以適度的將魚肉更換為黃豆製品，在湯底的選擇也建議以蔬食鍋為首選。

楊灼華說明，飲食中若有過多的熱量，會將過多的熱量轉換為脂肪儲存，過多的油脂容易造成油脂沉積在血管壁造成管壁堵塞，引發中風、動脈粥狀硬化或其他心血管疾病。

因此肥胖或是患有高血脂的病患須特別控制熱量，減少油炸食物，例如炸豆皮、油條、蘭花干，可以選用脂肪低的凍豆腐、嫩豆腐替代。而水果中的維生素C可以幫助鐵質吸收，建議飯後可以享用些許水果促進消化。

楊灼華建議，民眾在選用食材上以天然食材為主，減少加工火鍋料，並且注意均衡、充分攝取綠色蔬菜、菇類、紫菜海帶；火鍋如果選擇正確湯底、正確配料，會是一道均衡的美食；選對食材，就可以不怕熱量爆表安心吃。

台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，吃火鍋時，應多以天然蔬菜、均衡飲食為主。（台北慈濟...
台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，吃火鍋時，應多以天然蔬菜、均衡飲食為主。（台北慈濟醫院提供）

蔬菜 血糖 中風

上一則

春節期間注意這些「細節」 吃得健康避免意外發生

延伸閱讀

慶祝春節

慶祝春節
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
榮昌肉食品公司新春購物送大禮

榮昌肉食品公司新春購物送大禮
春節零食吃多傷身 營養師提這5點建議

春節零食吃多傷身 營養師提這5點建議

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
醫學研究人員指出，透過測試嗅覺靈敏度與辨別力，可以測得一個人的身體狀況與老化速度。照片為示意圖。新華社

這個簡單測試可測得您老化速度 且關鍵與年紀無關

2023-01-13 10:36
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

2023-01-13 04:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。（書田診所提供）

一家3口嘔吐拉肚子「不是食物中毒」 感染病毒傳播力持續「長達2周」

2023-01-11 17:55

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚