10種食物能夠補充膠原蛋白 維持肌膚健康

酪梨不僅能幫助減肥，也可以增生膠原蛋白。（取材自Pixabay）

「Bright Side」網站列出十種能夠補充膠原蛋白的食物，酪梨和番茄都上榜，即使沒有擦昂貴保養品、或上醫美診所，也能讓肌膚維持健康。

以下為十種能補充膠原蛋白的食物：

1、大骨湯

大骨湯裡含有蛋白質 的生物活化形式，能夠讓人體立即使用。像是牛肉湯就含有第一型膠原蛋白，對皮膚非常有益，而雞湯則含有第二型膠原蛋白，能夠維持關節的功能。

鮭魚一周只要攝取兩次就足夠了。（取材自Pixabay）

2、鮭魚

鮭魚含有能刺激膠原蛋白生成的鋅和礦物質，尤其是ω－3脂肪酸可以幫助肌膚維持水潤年輕，《Bright Side》建議一周可以攝取鮭魚兩次。

多吃蔬菜不僅能夠預防生病，也能防止膠原蛋白被分解。（取材自Pixabay）

多吃綠色蔬菜不僅能夠預防多種疾病，也可以防止膠原蛋白過早分解，而且幾乎所有的蔬菜都含有葉綠素，可以增加皮膚中前膠原肽酶的含量。

4、柑橘類水果

柑橘類水果富含維他命C，能幫助胺基酸產生脯胺酸，脯胺酸是生成膠原蛋白的必需化學成分。除此之外，多攝取維他命C也可以讓身體免受毒素的侵害。

番茄中的番茄紅素，能夠加速膠原蛋白合成。（取材自Pixabay）

5、番茄

番茄含有能夠保護肌膚免受紫外線照射的抗氧化劑「番茄紅素」，還能刺激膠原蛋白合成。為了攝取更多番茄紅素，可以透過烤蔬菜，或是一天喝一杯番茄汁。

6、酪梨

酪梨含有維生素E，能防止體內的膠原蛋白被分解，而且酪梨也擁有對皮膚非常有益處的健康脂肪，像是「酪梨油」就能夠增生膠原蛋白。

7、莓果類

像是草莓、覆盆子、黑莓和蔓越莓都含有鞣花酸，能夠防止膠原蛋白被紫外線分解的問題。

8、蛋

吃蛋能補充膠原蛋白，特別是蛋黃，因為雞蛋 含有能夠增生膠原蛋白以及幫助肝臟解毒的「硫」，代表會破壞膠原蛋白的毒素會從體內排出，一天吃兩顆蛋就足夠了。

9、南瓜籽

南瓜籽擁有的「鋅」是促成膠原蛋白生成的主要來源，只要是含有鋅的食物都可以減緩蛋白質分解。此外，鋅也可以提高皮膚的再生速度，想擁有健康的肌膚，多吃南瓜籽是正解。

10、奇亞籽

奇亞籽含有ω－3脂肪酸，可以幫助皮膚回到健康的狀態，可以把奇亞籽加到穀物、飲料或是優格中配著吃，久了你就會發現，皮膚變光滑了。