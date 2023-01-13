我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

人體10大穴位 可治掉髮、脹氣、孕吐

NOW健康
穴道布滿全身，各自都有不同功效。像手腕的「內關穴」就被認為是胸腹不適時的必按穴位。（本報資料照片）
穴道布滿全身，各自都有不同功效。像手腕的「內關穴」就被認為是胸腹不適時的必按穴位。（本報資料照片）

穴道是人體經絡氣血輸注的特殊點位，每個穴位都有各自的功效。通過按摩刺激穴道既能促進血液循環，達到保養身體、預防及緩解疾病的效果。

觀察網路上對於「穴道」的相關話題討論，可以發現討論度最高的穴道是「合谷穴」，位在手背虎口處，具有緩解經痛、頭痛、腹痛、牙痛的功效，也能預防感冒、過敏、眩暈等症狀。有民眾就在網上請益「每次生理期吃止痛藥都沒用，想問有什麼方式改善」，吸引熱心網友回答「合谷穴對於舒緩疼痛還蠻有效的」、「做瑜伽的膜拜動作，搭配按摩合谷穴很有用」，推薦同樣經痛的女性可以嘗試穴道按摩紓解經痛問題。

也有不少人提到合谷穴能夠治療失眠，並舉例「女兒夜晚哭鬧不睡，按壓合谷穴後就順利入眠」，讓許多飽受失眠困擾的網友躍躍欲試。

合谷穴。（本報資料照片）
合谷穴。（本報資料照片）

此外，同樣受到高度討論的還有「湧泉穴」，位在腳底人字狀紋路的交叉點，能夠消除疲勞水腫、改善肌肉酸痛，並提升腎機能。有網友就發文表示「運動後反覆按壓湧泉穴後真的舒緩很多」，認為按摩湧泉穴益處良多，讓許多有同樣見解的網友紛紛回應「湧泉穴可以強化腎功能，掉髮、白髮都可以解決」、「去腳底按摩的時候聽說湧泉穴會促進血液循環，改善手腳冰冷跟消水腫都蠻有感的」，以親身經驗分享給網友，並提醒平時可以多按摩穴道來養生。

而位於手腕的「內關穴」則是胸腹不適時的必按穴位，按摩該穴位不但可以改善胸悶心悸，也能緩解脹氣、打嗝、噁心嘔吐等腸胃症狀。有新手媽媽就在部落格上分享自己懷孕時害喜到連喝水都想吐，在網友的建議下嘗試「按摩內關穴，成功緩解孕吐」，減低了孕期的不適與困擾，。

湧泉穴。（本報資料照片）
湧泉穴。（本報資料照片）

更有網友將內關穴稱為「救心丸」，說明揉捏內關穴能增加心臟的氧氣與代謝，並緩解心肌筋攣和擴張心臟動脈血管，表示「平常會按內關穴預防心血管疾病」，透過簡單動作也能強身健體。

經絡穴道是人體重要的保健系統，身體不舒服時，不妨看看網友熱議的穴道排行，了解各穴位的按摩功效，緩解不適症狀的同時，也能達到日常的養生保健。（本文由NOW健康提供）

失眠 肌肉 心血管疾病

上一則

小孩鼻涕多用吸鼻器 出現「1情況」快去看醫生

延伸閱讀

保暖、運動… 促進血液循環 預防腿抽筋

保暖、運動… 促進血液循環 預防腿抽筋
改善腰痠、不適用雙手不求人 中醫授「自我按摩養生穴位」

改善腰痠、不適用雙手不求人 中醫授「自我按摩養生穴位」
睡起來脖子痛、背也痛 專家教你4招甩開疼痛

睡起來脖子痛、背也痛 專家教你4招甩開疼痛
台人夫「做半套」性交易刷卡付錢 簽單露餡判賠

台人夫「做半套」性交易刷卡付錢 簽單露餡判賠

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

便秘的9大原因 「堅持每天排便」是錯誤觀念

2023-01-07 01:30
不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
圖片來源 ／健康醫療網

忘記剛剛的事、失去判斷力、個性改變 預防失智靠5招健腦

2023-01-10 01:45
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。（書田診所提供）

一家3口嘔吐拉肚子「不是食物中毒」 感染病毒傳播力持續「長達2周」

2023-01-11 17:55
第一式：手臂交叉伸展，一手抓另一手的腕部做手臂交叉伸展，每次做10秒到15秒，可一回合可做5到10次，一天做3到5回合。（記者王昭月／攝影）

主婦大掃除痛到肩膀不能抬 可靠這3招解除疼痛

2023-01-06 05:56
醫師表示，很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，事實上瘦的人也會有，透過運動、飲食與規律作息等方式，仍可獲得控制與改善。（門諾醫院提供）

瘦子也會得脂肪肝 運動均衡飲食是預防不二法門

2023-01-05 17:42

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議