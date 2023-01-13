人體10大穴位 可治掉髮、脹氣、孕吐

穴道布滿全身，各自都有不同功效。像手腕的「內關穴」就被認為是胸腹不適時的必按穴位。（本報資料照片）

穴道是人體經絡氣血輸注的特殊點位，每個穴位都有各自的功效。通過按摩刺激穴道既能促進血液循環，達到保養身體、預防及緩解疾病的效果。

觀察網路上對於「穴道」的相關話題討論，可以發現討論度最高的穴道是「合谷穴」，位在手背虎口處，具有緩解經痛、頭痛、腹痛、牙痛的功效，也能預防感冒、過敏、眩暈等症狀。有民眾就在網上請益「每次生理期吃止痛藥都沒用，想問有什麼方式改善」，吸引熱心網友回答「合谷穴對於舒緩疼痛還蠻有效的」、「做瑜伽的膜拜動作，搭配按摩合谷穴很有用」，推薦同樣經痛的女性可以嘗試穴道按摩紓解經痛問題。

也有不少人提到合谷穴能夠治療失眠 ，並舉例「女兒夜晚哭鬧不睡，按壓合谷穴後就順利入眠」，讓許多飽受失眠困擾的網友躍躍欲試。

合谷穴。（本報資料照片）

此外，同樣受到高度討論的還有「湧泉穴」，位在腳底人字狀紋路的交叉點，能夠消除疲勞水腫、改善肌肉 酸痛，並提升腎機能。有網友就發文表示「運動後反覆按壓湧泉穴後真的舒緩很多」，認為按摩湧泉穴益處良多，讓許多有同樣見解的網友紛紛回應「湧泉穴可以強化腎功能，掉髮、白髮都可以解決」、「去腳底按摩的時候聽說湧泉穴會促進血液循環，改善手腳冰冷跟消水腫都蠻有感的」，以親身經驗分享給網友，並提醒平時可以多按摩穴道來養生。

而位於手腕的「內關穴」則是胸腹不適時的必按穴位，按摩該穴位不但可以改善胸悶心悸，也能緩解脹氣、打嗝、噁心嘔吐等腸胃症狀。有新手媽媽就在部落格上分享自己懷孕時害喜到連喝水都想吐，在網友的建議下嘗試「按摩內關穴，成功緩解孕吐」，減低了孕期的不適與困擾，。

湧泉穴。（本報資料照片）

更有網友將內關穴稱為「救心丸」，說明揉捏內關穴能增加心臟的氧氣與代謝，並緩解心肌筋攣和擴張心臟動脈血管，表示「平常會按內關穴預防心血管疾病 」，透過簡單動作也能強身健體。

經絡穴道是人體重要的保健系統，身體不舒服時，不妨看看網友熱議的穴道排行，了解各穴位的按摩功效，緩解不適症狀的同時，也能達到日常的養生保健。（本文由NOW健康提供）