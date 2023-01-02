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軟骨修復技術 80歲婦免換人工關節重展舞姿

謝進盛
80歲陳阿嬤（左）經最新軟骨修復技術，免換人工關節改善關節退化宿疾，又可開心跳舞。（圖：新樓醫院提供）
80歲陳阿嬤（左）經最新軟骨修復技術，免換人工關節改善關節退化宿疾，又可開心跳舞。（圖：新樓醫院提供）

80歲陳姓阿嬤長期為右腳膝蓋退化疼痛宿疾所苦，也影響行動，原以不抱希望，日前前往麻豆新樓醫院採取醫生建議，做自體軟骨修復手術，術後4個月定期回診，原本困擾問題及不適症狀全改善，能與友人跳最愛的原住民舞蹈舞。

麻豆新樓醫院今舉辦關節退化免換人工關節記者會，陳阿嬤現身說法說，日前朋友介紹來到麻豆新樓求診，骨科主任王甫丞診斷後建議採最新的軟骨修復技術。陳評估決定接受，4個月來定期回診，困擾多年不適症狀全都改善。

王甫丞指出，「退化性關節炎」是全世界最常見關節疾病，造成退化原因很多；包括外力撞擊創傷或是膝關節軟骨破裂、骨折、十字韌帶損傷或半月板破裂，都會加速退化，尤其長期負重或須長時間上下樓梯、蹲站及搬重物工作者以及肥胖等，對關節內壓力及損傷都會較大，導致關節過度磨損。

他說，患者最明顯症狀就是「疼痛」、「行動受限」，傳統治療認為軟骨損傷是不可逆轉漸進性破壞疾病，病況會逐步加深惡化。創新療法將使軟骨修復成為常規及普及治療技術，讓患者無須等軟骨持續惡化，不用面臨人工關節置換命運。

王甫丞指出，過去針對退化性關節炎常見治療，如使用消炎止痛藥物配合物理治療、注射玻尿酸或PRP等改善病患疼痛，只能短時間舒緩；若是症狀沒有改善，就會需要評估接受手術治療，人工關節置換手術易因傷口較大，且須切除部分健康組織，復原期較長，影響病人生活品質。

王甫丞提及，很多人以為「退化」是年紀大才會發生，膝關節退化跟年齡並無絕對關係，當膝蓋疼痛、走路關節處卡卡、有聲音或是無法久站時，警覺身體發出這些症狀時，應盡快尋求專業醫師諮詢及診斷，及早治療避免促使一個小損傷演變為退化性關節炎等後遺症，才能避免造成即無法挽回的永久性傷害。

麻豆新樓醫院展示最新軟骨修復技術模型。（圖：新樓醫院提供）
麻豆新樓醫院展示最新軟骨修復技術模型。（圖：新樓醫院提供）

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