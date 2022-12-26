喝熱湯防寒 腎友當心血壓失控

腹膜透析的技術安全性高，無論在家或需要上班的腎友，都可自行操作。（本報資料照片）

天冷激起許多人想吃鹹食、喝熱湯或高熱量食物暖胃的念頭。台灣林口長庚醫院加護腎臟科主任張智翔提醒，腎臟功能不佳的腎友要特別小心，吃鍋雖暖身又防寒，但可能不自覺攝取過多的鈉，造成血管中的水分含量增加，水分積在身體內形成水腫、血壓飆升，若「血壓失控」可能引發腦中風、心肌梗塞，危險不容小覷。

低溫 也是隱形殺手 做好保暖

洗腎病患冬日保健的關鍵，在於「血壓控制」。張智翔表示，除了冬令進補外，低溫也可能是腎臟病患的隱形殺手。氣溫驟降時，血管收縮功能來不及應變，沒做好保暖也會引起血壓升高，嚴重者必須送醫治療。

控制三高 有助延緩腎病惡化

張智翔強調，長期洗腎病患伴隨的慢性病，前三名分別是高血壓 、心血管疾病 、糖尿病，而長期洗腎病患死因中，約五成和心血管問題相關。慢性腎臟病除了治療疾病之外，也要控制高血糖、高血脂、高血壓，有助延緩腎病惡化速度。

心血管疾病是慢性腎臟病患者常見的死因。美國腎臟病資料庫（USRDS）顯示，42.7%慢性腎病患者被診斷有心臟衰竭；台灣健保署資料顯示，約14.8%慢性腎病患者被診斷有心臟衰竭。張智翔說，腎臟病患者罹患心血管疾病的比率較一般人高，心臟及腎臟會互相影響，這種心腎一體的關係又稱為心腎症候群。以往受限於醫療發展，許多慢性腎臟病患者的病程還沒到第五期（尿毒症），即尚未開始洗腎就因心血管疾病或其他疾病死亡。

據研究，不同洗腎方式造成的心血管疾病風險不太一樣，舉例來說，慢性腎臟病患者若以腹膜透析作為洗腎方式，病患往後新發生心房顫動（心臟不規律跳動，是一種心律不整）風險較低，若是開始洗腎前已確診心房顫動的病患，選擇腹膜透析作為洗腎方式，後續引起併發症也較少。

張智翔稱，在選擇洗腎方式時，記得多注意心血管疾病的風險，考慮是否採用腹膜透析；家裡若有長輩面臨到透析抉擇，年輕人應多協助關心，多了解透析模式對長者的影響，而不是一切都交由透析室處理。

有些病患擔心在家洗，會不會洗不乾淨？張智翔表示，目前腹膜透析技術安全性足夠，無論在家或需要上班的腎友，都可自行操作，具時間彈性的優勢；也可選擇用機器進行自動換液，睡眠時同步進行全自動腹膜透析，醫護人員能直接透過雲端平台及時了解、掌握病患居家洗腎狀況。病患在醫療照護方面不需擔心，只要配合照護指導，居家洗腎其實並不難，建議腎友多方評估後再選擇自己適合的洗腎方式。