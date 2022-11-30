我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

高麗菜營養豐富 防癌還能護心血管

記者王郁婷／輯譯 資料來源／health.com
高麗菜有大量的維生素C。（本報資料照片）
高麗菜有大量的維生素C。（本報資料照片）

高麗菜富含多種營養成分，連上一代蜘蛛人陶比麥奎爾（Tobey Maguire），在拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）期間也深深愛上。高麗菜耐放、耐吃，屬於十字花科家族之一，除了常見的綠色高麗菜，還有常用在沙拉的紫高麗菜，營養價值頂尖。美國營養師Maxine Smith說，「避免長時間烹調」是留住營養價值的重要關鍵。

富含維生素C

一般人習慣從水果中獲取維生素C，事實上高麗菜也提供大量的維生素C。身體不會產生維生素C，必須從食物中獲取，維生素C有助鐵質吸收，協助產出膠原蛋白，也與增強免疫系統有重要關係。

極佳纖維來源

美國農業部指出，兩杯切碎的高麗菜含有近5克纖維，有助緩減便祕、降低膽固醇，並改善消化系統健康。

改善骨骼健康

高麗菜富含維生素K，對骨骼健康和凝血功能非常重要。根據美國農業部的數據，一杯煮熟的高麗菜含有68微克的維生素K。雖然維生素K缺乏不常見，但某些疾病如乳糜瀉、潰瘍性結腸炎的人，容易缺乏維生素K。維生素K不足會導致骨骼脆弱，罹患骨質疏鬆症的風險增加。

減肥者好選擇

高麗菜的熱量非常低，一杯煮熟的高麗菜只有34大卡，是控制體重者的好選擇。

有利心臟健康

高麗菜是十字花科蔬菜一員，已被證實有抗發炎作用，對有心臟病風險的人是非常好的食物。根據「英國營養學雜誌」（British Journal of Nutrition）2021年發表的一項研究，吃更多十字花科蔬菜（高麗菜、花椰菜、球芽甘藍等）的女性，發生腹主動脈鈣化的風險降低46%，腹主動脈鈣化被認為是導致心血管疾病的重要因素。

有助對抗癌症

根據美國國家癌症中心的說法，十字花科蔬菜含有硫代葡萄糖苷，它是一種有機硫化物，在烹飪、咀嚼、消化過程中，會轉為具有生物活性的代謝產物，有極高的抗氧化能力，被認為有防癌功效。

蔬菜 癌症 農業部

上一則

研究：每天至少進行2分鐘「費力運動」 能降低早死風險

延伸閱讀

軟化血管降血脂 中科血管清獲中醫稱贊

軟化血管降血脂 中科血管清獲中醫稱贊
雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會

雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會
料理功夫／彩色炒飯

料理功夫／彩色炒飯
醫藥／心痛、喘、冒冷汗 心肌梗塞前兆快叫救護車

醫藥／心痛、喘、冒冷汗 心肌梗塞前兆快叫救護車

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

研究：蔬食飲食有效降低32%糖尿病腎病變風險

2022-11-28 01:30

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳