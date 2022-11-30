我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

研究：重訓有助一夜好眠 對失眠者較有效

記者王郁婷／輯譯 資料來源／英國每日郵報
進行重量訓練，能讓大腦向身體強烈傳遞「這個人需要更多睡眠修復」的訊息。(Getty Images)
進行重量訓練，能讓大腦向身體強烈傳遞「這個人需要更多睡眠修復」的訊息。(Getty Images)

最新一項研究顯示，如果想靠運動增加睡眠品質，重量訓練比跑步、單車等有氧運動來得有效。研究人員認為，重量訓練後肌肉中的微小撕裂，可能讓大腦向身體強烈傳遞「這個人需要更多睡眠修復」的訊息。不過，這只對原本睡眠品質不佳的人有效果，對原本睡眠品質就不錯的人，沒有明顯差異。

該研究調查386個超重或肥胖的人，年齡在35至70歲之間，他們的生活型態是久坐不動，血壓相對高。這些人被分成四組，第一組不運動、第二組每周花3小時使用健身器材進行重量訓練，第三組每周進行三小時有氧運動（使用跑步機或健身車），最後一組則同時進行重訓和有氧組合。鍛鍊時間持續一整年，研究人員在六個月和一年時評估了他們的健康狀況。

研究結果顯示，對那些很難達到7小時睡眠的人，重量訓練組每晚平均增加了40分鐘的睡眠時間；有氧運動組則增加了23分鐘；同時進行有氧和重訓的那組，睡眠時間增加約17分鐘。但對本來就睡得好的人，運動並未產生太大影響。

為什麼重量訓練可以增進睡眠？美國愛荷華州立大學的首席研究員Angelique Brellenthin說，可能的解釋是，重量訓練促進了肌肉生長的荷爾蒙釋放，「當你在12種不同的阻力鍛鍊機器上鍛鍊肌肉時，是非常強大的刺激，大量而微小的肌肉撕裂，經修復後會產生更強大的肌肉，而睡眠是身體修復的時間，大腦必須發送訊息，確保你在運動後獲得足夠休息。」Angelique Brellenthin說，有氧運動經常被推薦給失眠症患者，但很少有人研究重量訓練對睡眠的影響。

肌肉 健身 血壓

上一則

阿茲海默新藥實驗研究出爐 可減緩衰退但有副作用

下一則

高麗菜營養豐富 防癌還能護心血管

延伸閱讀

盯著圖片看「黑洞不斷擴大」 專家：被大腦騙了

盯著圖片看「黑洞不斷擴大」 專家：被大腦騙了
鍛鍊成果

鍛鍊成果
年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

以為感冒喉痛 竟是「這種癌」部分患者存活率僅1成

2022-11-27 00:00
（圖：健康醫療網提供）

切了又長…「假性腫瘤」12年長遍全身 原來是這病

2022-11-27 01:00
阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，要停止避免不良姿勢，若無法改善症狀才必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。（圖：阮綜合提供）

新婚夫壯臂擁妻子當枕而眠 睡出「神經麻痺」

2022-11-28 23:18
(取材自健康醫療網)

秋燥來了 口乾舌燥、皮膚乾裂、排便困難 晚秋保健3原則

2022-11-23 01:15
蕭姓男子三酸高油脂飆到5339mg/dl，引發急性胰臟炎，醫師緊急血漿置換術才救回一命。（圖／南投醫院提供）

男子三酸高油脂飆到5千多 醫師緊急換血救回一命

2022-11-23 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

研究：蔬食飲食有效降低32%糖尿病腎病變風險

2022-11-28 01:30

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳