研究：重訓有助一夜好眠 對失眠者較有效

進行重量訓練，能讓大腦向身體強烈傳遞「這個人需要更多睡眠修復」的訊息。(Getty Images)

最新一項研究顯示，如果想靠運動增加睡眠品質，重量訓練比跑步、單車等有氧運動來得有效。研究人員認為，重量訓練後肌肉 中的微小撕裂，可能讓大腦向身體強烈傳遞「這個人需要更多睡眠修復」的訊息。不過，這只對原本睡眠品質不佳的人有效果，對原本睡眠品質就不錯的人，沒有明顯差異。

該研究調查386個超重或肥胖的人，年齡在35至70歲之間，他們的生活型態是久坐不動，血壓 相對高。這些人被分成四組，第一組不運動、第二組每周花3小時使用健身 器材進行重量訓練，第三組每周進行三小時有氧運動（使用跑步機或健身車），最後一組則同時進行重訓和有氧組合。鍛鍊時間持續一整年，研究人員在六個月和一年時評估了他們的健康狀況。

研究結果顯示，對那些很難達到7小時睡眠的人，重量訓練組每晚平均增加了40分鐘的睡眠時間；有氧運動組則增加了23分鐘；同時進行有氧和重訓的那組，睡眠時間增加約17分鐘。但對本來就睡得好的人，運動並未產生太大影響。

為什麼重量訓練可以增進睡眠？美國愛荷華州立大學的首席研究員Angelique Brellenthin說，可能的解釋是，重量訓練促進了肌肉生長的荷爾蒙釋放，「當你在12種不同的阻力鍛鍊機器上鍛鍊肌肉時，是非常強大的刺激，大量而微小的肌肉撕裂，經修復後會產生更強大的肌肉，而睡眠是身體修復的時間，大腦必須發送訊息，確保你在運動後獲得足夠休息。」Angelique Brellenthin說，有氧運動經常被推薦給失眠症患者，但很少有人研究重量訓練對睡眠的影響。