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染疫後腦霧 運動、調整飲食及生活習慣不惡化

許政榆
確診後出現反應速度變慢、記憶力不佳等，可加強運動、調整飲食、養成良好的生活習慣，大幅減少腦霧問題；圖為示意圖。（Getty Images）
確診後出現反應速度變慢、記憶力不佳等，可加強運動、調整飲食、養成良好的生活習慣，大幅減少腦霧問題；圖為示意圖。（Getty Images）

有人在確診新冠肺炎後發生「腦霧」，包括記憶力、工作能力變差。醫師指出，年輕人與中年人腦部可塑性高，染疫後可透過調整飲食、運動及生活習慣這三種方式，逐步改善腦霧狀況；老年人、尤其是輕微失智症高危險群，染疫後恐加速神經退化，提醒民眾若染疫後三至六個月症狀沒有明顯改善，應盡早就醫做相關檢查。

台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧表示，有些人確診三個月內感覺「腦子不好使」，出現工作能力下降、反應速度變慢、記憶力不佳等，但尚未到完全不記得，不會造成生活、工作過大影響。畢竟年輕人、中年人的腦部可塑性非常高，確診後可加強運動，根據研究發現，運動可增加腦部血流、帶氧量，增加腦細胞新生，搭配良好生活習慣，可大幅減少腦霧問題。

王培寧說，若持續進行復健、運動及良好飲食習慣，約三成確診者症狀會在確診三個月內明顯改善，少部分患者症狀會持續半年至一年時間。所謂良好飲食習慣，包括地中海飲食，可多吃蔬菜、水果、穀類、魚類、豆類及五穀雜糧等；更應維持良好生活習慣，最忌諱確診後持續熬夜，應透過充足睡眠協助身體進行修復。

王培寧提醒，相較年輕或中壯年人，中老年人確診較令人憂心，尤其原先已有輕微失智的高危險群，確診新冠後恐加速神經退化，加上體力變弱、活動量減少，體力及腦力同步衰退，且因年紀大老化問題，腦部細胞再生能力並沒有年輕人好，更容易朝失智症發展，建議家屬觀察家中長者確診後三至六個月症狀，若沒有明顯改善，應至醫院做檢查。

王培寧說，預防失智症不二法門為三動「身動、腦動、互動」，尤其「社交活動」結合三面向，像安排計畫、空出時段、選擇出門交通工具、與人互動談論話題、學習新事物結合原有經驗等，一般民眾透過參與社交活動得到自我滿足，失智症患者參加社交活動，更能加深自己是社會一份子的概念，有助延緩失智症進展。

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