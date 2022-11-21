自律神經失調對症治療 常見4原因

自律神經失調通常是其他身心問題的結果，應視為「拉警報」，找出根本原因對症治療。（Getty Images）

「醫師，我一定是自律神經失調，你開藥給我吃！」身心科診間常有病人這樣說，但醫師可不敢這麼快下定論。台灣三軍總醫院精神醫學部兒童及青少年精神科主任張勳安指出，自律神經失調通常是其他身心問題的結果，應視為「拉警報」，找出根本原因，對症治療。

壓力、慢性病最常見

若是出現沒胃口、腹脹、心悸、睡不好、焦慮、疲乏、全身不對勁等問題，就可能是自律神經失調了。台灣憂鬱症防治協會理事林耕新說，壓力或慢性病是最常見問題，症狀多半輕微、可逆，需要病人改變想法或生活習慣，不能期望光靠吃藥就能治好。

自律神經系統是維持人類存活的平衡系統，包括交感神經、副交感神經、腸神經三大系統。這些神經都是從大腦延伸到全身，控制五臟六腑，交感神經與副交感神經會互相拮抗又維持平衡，以調節人面臨壓力時的反應。

先天失調與遺傳有關

「自律神經失調」依程度分為大失調或小失調，依原因可分為先天或後天。張勳安表示，大失調大多源於比較嚴重的疾病或神經系統傷害，例如中毒、感染、腦瘤壓迫等；有些自律神經失調是先天的，與基因遺傳有關，有家族病史，但人數不多；最常見因身心疾病等後天因素造成的小失調。

自律神經失調只是負責「拉警報」的症候群，張勳安指出，其本身不是一個診斷，是要提醒人應做詳細檢查、找出其他潛在的原因。臨床觀察常見原因，包括糖尿病 、菸酒毒品 等物質濫用、壓力大、缺乏運動。

▶原因一：糖尿病失控

糖尿病沒控制好，會導致神經病變。張勳安說，曾有門診病人自述身體很好，但因為「自律神經失調」導致睡不好而就醫，結果抽血檢查發現他的血糖 暴表。其實，只要能控制好血糖，就不會產生神經病變問題。

▶原因二：物質濫用

菸酒毒品等物質濫用，也會引起神經病變，長期抽菸會導致自律神經功能變差，酗酒則會引起酒精性神經病變，因此須戒菸、戒酒，才可以改善。

▶原因三：壓力大

壓力過大會引起自律神經失衡。林耕新說，要學習調適壓力並不容易，很多病人不想改變生活習慣和想法，抱持「吃藥就會快好」的錯誤期待，到處就醫、看遍各科，靠鎮定劑、安眠藥來降低自律神經活性。但藥物或許能暫時緩解症狀，卻無法真正治療疾病，也無法改變牽動疾病的壓力，藥物副作用還可能把問題搞得更複雜，不是長久之計。

「願意面對自己心裡的問題，才能開始更深一層的治療。」林耕新表示，人的壓力和情緒困擾，常是根源於某些想法，心理治療專業人員可以協助人學習分辨「沒有幫助的想法」、練習用不一樣的想法面對各種事情，進而把自己從原本的困境中釋放出來。不過，這通常需要至少三個月的療程，定期與專業人員晤談，不可能像吃藥一樣速成。

▶原因四：缺乏運動

少運動或不運動，也會導致自律神經失調，但症狀多屬輕微，建議應養成運動習慣，多從事中度運動，運動會產生腦內啡，是一種神經傳導物質，具紓壓解鬱作用。

靜心3步驟改善症狀

如果自覺忽然煩躁不安、心跳加快，很不舒服，林耕新建議，這時可做靜心3步驟：一、找一個安靜的空間；二、坐下來，閉上眼睛；三、用你能控制的最慢速度，深呼吸5次。做完就能消除一半以上症狀；感覺舒服一點了，就能開始察覺、分辨自身想法。每次遇到狀況就如此練習，也能幫助自己不易陷入壓力的漩渦。