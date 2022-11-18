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不自覺顫抖 恐巴金森上身

邱書昱
巴金森氏症患者在休息時，單側肢體會不自覺抖動，遵照醫囑規律服藥，症狀就能穩定控制。(Getty Images)
巴金森氏症患者在休息時，單側肢體會不自覺抖動，遵照醫囑規律服藥，症狀就能穩定控制。(Getty Images)

「涂先生剛進來診間，第一眼就發現這是典型的巴金森氏症，右側肢體出現低頻的不自覺顫動。」醫師說，巴金森氏症患者在休息時，單側肢體會不自覺抖動，提醒民眾若有疑慮，應盡快就醫檢查診斷，若確定診斷，只要遵照醫囑規律服藥，定期回診與醫師討論治療狀況，症狀就能穩定控制。

去年退休的涂先生，三年前還在工作時，即被同事提醒手抖得嚴重，當時不以為意，只覺得是肌肉處於專注、緊張、疲勞之下導致。

涂先生患有糖尿病，到新陳代謝科回診時，醫師注意到他有手抖異狀，因此轉介到神經內科治療。

顫動是巴金森氏症的一項特色症狀，但民眾容易與原發性顫抖症搞混。台灣屏東寶建醫院神經內科主治醫師李杰勳指出，巴金森氏症的顫抖，以食指、大拇指較為明顯，頻率較低而緩慢，有點像是搓藥丸的動作，合併肢體僵硬、動作緩慢；原發性顫抖症則是在維持一個動作時才會發生，其他肢體動作皆正常。

正準備過愜意退休生活，卻罹患巴金森氏症的涂先生沒有喪志，積極面對、定期回診，經過兩年治療，病況穩定，「李醫師很親切，任何的疾病都要找醫師、按時吃藥。」

部分巴金森氏症人會自行調整藥物劑量，甚至停藥。李杰勳強調，如果用藥後不舒服，一定要來和醫師溝通，調整最適合的治療方式。為了避免用藥中斷，初期的病人會給予低劑量藥物，漸漸讓身體適應，也能減少頭暈、噁心等副作用。

不過，病人對於藥物產生的副作用，有時可能來自藥袋上警語，李杰勳說，曾有病人看見寫著頭暈、噁心等副作用，便對號入座，雖然不需要太過緊張或擔心，但提醒只要有任何不適，都可以隨時回診和醫師溝通。

李杰勳認為，巴金森氏症的診療策略應採滾動式調整，先觀察評估本身症狀，再進一步說明，畢竟有些病人相當排斥醫師把病情說得太嚴重，治療最重要的是建立與病人的信任，讓病人不要對病情過於悲觀，可想像成糖尿病、高血壓等慢性病，治療的路上都會有醫師一起陪伴。

糖尿病 退休 高血壓

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