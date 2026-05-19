我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍

萬于甄
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，糖尿病患若下肢腫脹、麻木或多處潰瘍，若未及時治療恐面臨截肢風險；示意圖...
醫師提醒，糖尿病患若下肢腫脹、麻木或多處潰瘍，若未及時治療恐面臨截肢風險；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名69歲李姓男子罹患糖尿病且有高血壓、抽菸習慣，近來因雙下肢腫脹、麻木及多處潰瘍就醫，經醫師檢查發現，其雙腿出現瀰漫性潰瘍且伴隨滲液，並感染金黃色葡萄球菌，確診為糖尿病足併發蜂窩性組織炎，若未及時治療恐面臨截肢風險。

台灣奇美醫院高壓氧科暨整形外科主治醫師葉敬淳表示，下肢潰瘍是指腿部或腳部長期無法癒合的傷口，常見原因包括血液循環不良、糖尿病控制不佳以及長時間壓迫等，治療前必須先釐清原因，才能對症下藥，臨床上常以「TIME原則」進行傷口管理，包含清除壞死組織（T）、控制感染（I）、維持濕潤（M）及促進邊緣癒合（E），為傷口打造良好修復基礎。

69歲李男就醫時左腳踝明顯腫脹，檢查後確診糖尿病足併發足部潰瘍與蜂窩性組織炎，經奇美醫院高壓氧科主任牛柯琪評估，透過整合抗生素、每日傷口照護與嚴格血糖控制，並輔以高壓氧治療後，李男2周內腫脹明顯改善，完成約30次療程後，潰瘍逐步癒合，感染獲得控制。

牛柯琪指出，高壓氧治療透過物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，可提升組織含氧量、促進新生血管生成並抑制細菌生長，對糖尿病足、壓砸傷及慢性潰瘍均具輔助效果，也為神經修復提供必要能量，協助功能逐步恢復，讓原本停滯的傷口修復重新創造有利條件。

葉敬淳也提醒，許多民眾習慣自行塗抹藥膏，卻忽略傷口背後的警訊，傷口照護不能只靠換藥，還需針對成因對症治療，若傷口長時間未見改善，或出現反覆感染、滲液增加等情況，及早尋求專業傷口中心評估，切勿一再拖延，也避免惡化到需要截肢等情況。

高血壓 血糖 糖尿病

上一則

膽固醇正常也可能中招 醫揭「隱形血脂」 每5人就有1人異常

下一則

孕婦牙齒感染忍痛險流產 控制發炎 搶救11天保住胎兒

延伸閱讀

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了
鞋不合腳？拇趾外翻腳趾反覆摩擦痛 聯新國際醫：別拖快就醫

鞋不合腳？拇趾外翻腳趾反覆摩擦痛 聯新國際醫：別拖快就醫
夜晚雙腿痠麻難眠 恐是不寧腿症候群 中西醫整合治療

夜晚雙腿痠麻難眠 恐是不寧腿症候群 中西醫整合治療
急性中風後 肢體僵硬靠按這2穴道 改善氣血不足

急性中風後 肢體僵硬靠按這2穴道 改善氣血不足

熱門新聞

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

2026-05-12 09:35
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。（本報資料照片）

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

2026-05-17 05:28
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
醫師提醒，跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，就會增加髖關節受傷風險，運動應適度進行；示意圖。（圖／123RF）

防止髖關節退化 戒掉5大NG習慣 45歲以上須特別留意

2026-05-11 02:00
血脂異常影響的不只是膽固醇數值本身，更與動脈粥樣硬化及相關心血管疾病風險密切相關。（123RF）

膽固醇正常也可能中招 醫揭「隱形血脂」 每5人就有1人異常

2026-05-18 05:25

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長