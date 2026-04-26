每七人就有一人患病...7症狀別輕忽 可能是腎臟病

全美腎臟病盛行率比冠狀動脈心臟病更高，但腎臟病症狀不明顯，醫師分享須注意的早期警訊。腎臟模型示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robina Weermeijer）

全美每七個人就有一人受腎臟病所苦，相比每20位成人有一人患有冠狀動脈心臟病 ，腎臟病的盛行率高出兩倍以上。然而腎臟病不容易察覺，醫師表示建議定期進行血液檢查，注意水腫、少尿、疲累等症狀，尤其是高風險族群更要小心。

Prevention報導，阿拉巴馬州布魯克伍德浸信會基層醫院（Brookwood Baptist Health Primary Care）的家庭醫師艾倫（Jeremy Allen）說，腎臟受損的症狀通常很微妙，等到察覺有異狀時，通常代表病況已經十分嚴重，即使損失90%的腎功能也可能沒有明顯症狀。根據國家糖尿病 、消化與腎臟病研究所（National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK），腎臟是過濾血液、調節血壓、維持骨骼強健、支持紅血球生成的關鍵角色，因此腎功能喪失會嚴重影響身體運作。

降低罹患腎臟疾病的主要方法之一，是控制血糖和血壓在正常範圍內。根據國家糖尿病、消化與腎臟病研究所，糖尿病和高血壓 是兩個導致腎臟病的最常見原因，平均每三名糖尿病患者中有一人、每五名高血壓患者中有一人會罹患腎臟病。

你可以在年度健康檢查時進行全套血液檢查，並檢視正在服用的任何藥物；若血液檢查結果顯示代謝廢棄物肌酸酐（creatinine）濃度過高，醫師可能會安排進一步的血液、尿液檢查或腎臟掃描。艾倫表示，醫師能找出對腎臟具毒性的藥物，例如某些非類固醇抗發炎止痛藥（NSAIDs）、特定抗生素，或是含鋰或碘的藥物，並建議其他治療方案。

如果感覺身體不對勁，千萬別等到年度健康檢查才處理；雖然腎臟疾病通常沒有明顯症狀，但仍有一些警訊有助及早發現疾病。

1. 腳踝水腫

腎臟透過產生尿液將體內的廢棄物和多餘體液排出。凱薩醫療（Kaiser Permanente）的腎臟科醫師萊德斯瑪（Mateo Ledezma）說，如果腎臟過濾速度變慢或運作異常，體液就會滯留，可能導致身體組織持續腫脹，根據克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）上述現象稱為水腫，最常發生在腿、腳踝和足部。

2. 少尿

身體組織內累積越多體液，排出體外的量就越少，如果飲水量與平時相同，但排尿次數卻減少，不妨向醫師諮詢。根據克里夫蘭醫學中心的資料，尿量減少最常發生在患有特定腎臟疾病患者身上，而這類疾病可能導致急性腎損傷。

3. 疲累

萊德斯瑪說，腎臟的功能之一，就是協助調節人體的血紅素濃度。血紅素是紅血球中的一種蛋白質，有助於將氧氣輸送至全身各處。當腎臟出現問題時，血紅素濃度可能會下降，進而導致貧血，讓人感到疲倦無力。

4. 噁心或沒食慾

當腎臟無法將廢棄物過濾排出，導致其在體內堆積時，便可能開始影響身體的其他部位。根據妙佑醫療國際（Mayo Clinic）的資訊，這可能引發噁心、嘔吐和食慾不振，並讓人感到整體不適。

5. 高血壓

腎臟一旦受損，便無法有效調節血壓。同時，血液衝擊血管產生的壓力會使血管擴張，導致腎臟血管形成疤痕並變得脆弱，造成進一步的損傷。根據國家糖尿病、消化與腎臟病研究所的統計，高血壓是導致腎衰竭的第二大主因；而腎臟疾病也可能加劇或引發高血壓，或使高血壓更難控制。

6. 心悸

艾倫說，如果腎臟損傷導致體內鉀離子堆積，可能會因此察覺到心跳異常，像是感覺心跳很快或不規則，或是心臟顫動。

7. 腦霧

根據妙佑醫療國際的資訊，代謝廢棄物的堆積也可能影響大腦，讓人思緒不清楚。注意健忘、難以集中注意力、思緒混亂及腦霧等症狀，尤其是這些症狀讓人和平常狀態有相當落差時更要小心。