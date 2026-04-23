我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

孫儷神基因 14歲帥兒180公分「逆天神顏」

改善便祕 助腎排毒 醫建議：多吃5類水果

記者廖靜清／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師指出，腎臟病常伴隨脹氣、便祕，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對...
醫師指出，腎臟病常伴隨脹氣、便祕，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全，又能緩解腸道問題。(本報資料照片)

便祕不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來；而排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。醫師指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

台灣腎臟科醫師洪永祥指出，腸道與腎臟健康息息相關，尤其是慢性發炎反應會造成腎小球損傷，應及早醫療介入，包括控制血壓、飲食限制及藥物治療等，延緩病情惡化。研究顯示，慢性腎臟病患者若合併便祕，腎功能惡化速度更快。

洪永祥指出，護腎第一步，就是把腸道顧好。腎臟病患需要嚴格的低鹽/低蛋白飲食限制，也要控制水果攝取，避開高鉀、高磷並控制水分。過量鉀離子可能累積在血液中，引發高血鉀症；磷則會導致磷酸鈣沉積使血管硬化狹窄及皮膚搔癢；尿量減少、水腫或嚴重高血壓時，需嚴格限水。

洪永祥建議，如果要兼顧「改善便祕」又「避免高鉀風險」，這五種水果相對安全又實用：

1.蘋果：磷、鈉含量低，富含植化素與果膠，有助增加糞便體積、促進益菌生長。

2.梨子：屬於低GI水果，含果膠與天然山梨醇，能溫和刺激腸道蠕動、利尿去水腫。

3.鳳梨：含纖維與鳳梨酵素，幫助消化、減少腸道停滯；應以新鮮鳳梨為主，避免果乾或果汁。

4.草莓：低熱量、高營養，含水溶性纖維與多酚，有助腸道菌相平衡；建議腎友控制草莓的攝取量。

5.葡萄：含有維生素C、維生素K和多種礦物質，水分高，能幫助糞便柔軟、較好排出。

洪永祥提醒，腎友記得控制水果的攝取量，以減少鉀離子攝取，分散在餐間食用，切勿一次吃完。每次約半碗切塊即可，切忌打成果汁，去掉纖維的果汁形同糖水，只增加熱量，且果汁對腎臟病患而言，可能隱藏高鉀危機。

世報陪您半世紀

便祕 高血壓

上一則

微波、穿衣…日常行為都中鏢 茶包泡茶吞116億顆微塑膠

下一則

蛋白質、纖維、水分…三餐吃對「不跳餐」體重自然往下掉

延伸閱讀

吃百香果護心血管 營養師點名3族群謹慎食用

吃百香果護心血管 營養師點名3族群謹慎食用
腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表
每天吃3顆椰棗 有助降血糖、膽固醇 1患者需適量攝取

每天吃3顆椰棗 有助降血糖、膽固醇 1患者需適量攝取
小便有泡泡恐是腎臟拉警報？醫：注意3關鍵 早診斷可保腎

小便有泡泡恐是腎臟拉警報？醫：注意3關鍵 早診斷可保腎

熱門新聞

穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

2026-04-19 04:54
平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。（123RF）

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

2026-04-16 04:47
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中約4%以上屬於高強度，風險即顯著下降。（路透 / Alamy）

不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

2026-04-16 04:57
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高；示意圖。（123RF）

逆轉脂肪肝關鍵在「代謝」 醫師傳授三招避免肝包油

2026-04-20 05:05

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐