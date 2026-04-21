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痛風石「吃」掉韌帶 「超音波骨刀」解10年痛

趙容萱
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醫師提醒，除維持低普林飲食、多補充水分與規律用藥外，一旦出現痛風石或關節變形情形...
醫師提醒，除維持低普林飲食、多補充水分與規律用藥外，一旦出現痛風石或關節變形情形，應及早就醫評估；示意圖。(圖／123RF)

旅居墨西哥的55歲台商逾十年深受多發性痛風石困擾，導致關節腫脹、行走艱難，近期返台求診，經接受免住院的微創手術「超音波骨刀」切除手肘與大拇趾的痛風石，解決拖了十多年的痛，重拾行動力。

台灣台中長安醫院骨科醫師陳冠儒說，痛風石不僅會導致關節腫脹、壓迫神經，隨著病程發展，痛風結晶會侵蝕周邊韌帶，甚至造成韌帶變形、斷裂。這次手術針對左肘與右足大拇趾關節深層清創，並以「超音波骨刀」精準切除直徑約3公分、如乒乓球大小的痛風石。

陳冠儒指出，傳統手術清創痛風石時，常因結晶與韌帶界線模糊，導致醫師必須連同受損組織一併切除，可能犧牲術後的關節活動度。超音波骨刀手術利用高頻震盪原理鎖定堅硬的尿酸結晶切除，卻不會傷害具彈性的韌帶纖維，能徹底清除病灶並保留健康組織，傷口小且出血量極低，是患者不需住院、術後即可返家的關鍵。

這名台商表示，痛風石跟了他十年，單靠藥物治療效果非常有限，連穿鞋都鑽心刺骨。回台接受手術後，當天就能回家，術後恢復也很快，且不適感極低，讓他對長安醫院精湛的技術充滿感激，終於能穿上正常的皮鞋重新大步走路。

陳冠儒呼籲，痛風石是尿酸控制不佳的長期產物，若不處理將永久侵蝕關節與韌帶。許多患者因畏懼手術住院而延誤就醫，但現代醫療已能透過門診手術精準解決。預防痛風除落實低普林飲食、多喝水外，已形成痛風石者應及早介入，利用超音波骨刀精準清創。早期治療、保留功能並搭配長期藥物控制，才是戰勝痛風、維持生活品質的關鍵。

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