每天跑廁所20次 拉到馬桶都是血...女竟患上發炎性腸道疾病

快訊

廖靜清
年輕女性經常血便，以為罹患痔瘡或其他腸胃道疾病，就醫五年才確診為「發炎性腸道疾病」；示意圖。（圖／123RF）
近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。台灣腸保健康協會副秘書長邱凡華回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，五年後才確診為發炎性腸道疾病。

「發炎性腸道疾病聽起來好像只是一般腸胃發炎，其實這是一種免疫系統攻擊腸道的疾病，會導致發炎、潰瘍與出血。」邱凡華說，身為一位抗病十年的資深病友，曾經在各大診間流浪五年找不出原因，還曾因為腸胃阻塞，需要插鼻胃管減壓。因腸胃無法吸收、體重顯著減輕，一度跌到40公斤。

邱凡華表示，腹瀉常會伴隨血便，有時一天超過20次，整個馬桶都是血，加上全身關節腫痛到無法伸直，以為自己得了絕症。在病情惡化最嚴重時，生活只剩「床與廁所」的兩點一線，工作與社交完全停擺。直到2017年確診為發炎性腸道疾病的克隆氏症，透過生物製劑用藥才控制住病情。

常被誤診腸躁症、闌尾炎

台灣腸保健康協會秘書長、林口長庚醫院肝膽胃腸科教授級主治醫師李柏賢表示，發炎性腸道疾病（IBD，如潰瘍性結腸炎、克隆氏症）因為腹瀉、血便、黏液便等症狀，常被誤診為痔瘡或是大腸急躁症，還有人因右下腹劇痛被當成闌尾炎切除。

「發炎性腸道疾病好發於20至40歲的年輕青壯年族群，近年有年齡下降趨勢，不乏國高中生病患。」李柏賢說，受到飲食西化、攝取過多加工食品、生活壓力及免疫系統失調有關。當腸道慢性發炎，導致每日反覆腹瀉、排便頻繁，嚴重影響病友學習、工作與社交生活，甚至出現焦慮與憂鬱。

避免刺激飲食 有效控制

李柏賢強調，發炎性腸道疾病的治療包括藥物、生活調整及手術，常用藥物包括抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑及生物製劑。

李柏賢提醒，若出現慢性腹瀉、腹痛、血便、體重減輕逾一個月，應盡速就醫，發炎性腸道疾病的關鍵在於「及早診斷、積極治療、定期追蹤」。切勿因症狀緩解自行停藥，日常也要減少工作壓力、規律作息、避免刺激性飲食，才能有效控制疾病。

