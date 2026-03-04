10年堅持「日走1萬步」53歲女卻肌肉量不足

我的頻道

醫師提醒，長時間、低效率慢走、散步都達不到運動效果，有效運動必須達到一定強度，心率、呼吸要提升，就能達到運動功效；示意圖。（圖／123RF）
現代人缺乏運動，很多人以為自己每天都有散步就算是有運動了，但心律和速度沒達到一定程度，只是緩緩的步行就算堅持再久都無用，上了年紀甚至會患上肌少症、內臟脂肪超標等疾病。

53歲博主「玲姐」分享，自從手機有了步數排行榜這個功能，每天就一直開著打卡，不管刮風下雨，每天必須走到一萬步，偶爾走到2、3萬步，朋友給她按讚，讓她覺得自己生活方式還是挺健康有規律的，她也聲稱這是這輩子堅持最久的一件事，就這樣持續了10年。

體重輕≠體型標準

然而幾個月前的健檢，玲姐發現自己明明身材很瘦，竟然內臟脂肪超標，全身肌肉量不足。她給營養科掛號，聽了醫生的建議，才知道自己對於健康和運動竟然誤解這麼深。首先，體重輕並不意味體型標準。人上了年紀，愈要重視肌肉對人體的重要作用。同樣體積的肌肉重量是脂肪的3倍，只要體型勻稱，就不要過度關注體重秤上的數字，人需要更多的肌肉保護骨骼、內臟和心肺。

其次，長時間、低效率的慢走、散步，達不到運動效果，有效的運動不一定要多長時間，但必須達到一定強度，心率、呼吸要提升，肌肉只有刺激後才能生產。這讓慢走10年卻幾乎無效的玲姐大夢初醒，決定換個方式運動。

玲姐表示因為在意別人的眼光，不想在路邊跑步的時候被熟人看到，所以就選擇在家旁邊的高樓裡爬樓梯，走樓梯到30層再坐電梯下來。第一天，走了15層就喘的不行 。休息了十分鐘，走到25層就放棄了。第二天，爬完了30層，耗時35分鐘。到第十天的時候，能爬完2次，共60層。

玲姐說爬樓梯讓她確實感覺到自己心臟的跳動、大汗淋漓，每次堅持完後像從內到外都被清洗過一遍。意外的是，連睡眠的時間品質都有所提升，簡直是立竿見影，從運動的第二天整個人就有明顯的改善。

另外爬樓以後，她指出精力和食量都明顯提升，但並不控制飲食，只是更注重蛋白質的攝取。現在玲姐體重上升到50公斤，肉眼看起來臉更緊緻了，身材也更挺拔。她說以前老是想靠食補、休息來把身體養好，現在才知道不給身體施加一定強度的壓力，一切都是徒勞無功。

正確走路 速度快、大步伐

許多人總高估自己的運動量，加拿大約克大學運動學教授考克崁寧表示，一般人常把緩慢的散步當成很大的運動量；但從專業角度來看，對身體健康者如此運動量有限。

台灣外科醫師江坤俊在節目「健康2.0」指出，如果要靠走路鍛鋉身體，一定要「正確」走路才有用，不是糾結在「日行萬步」這個過時觀念，而要掌握2個原則：速度要快、步伐要大要寬。速度大約是每分鐘120-140步，也不用很難精確去算步數，反正就是走到心跳加速、會微微的喘。步伐則是不要小碎步走，要大步邁開約65-85公分，也就是大概二個斑馬線的距離。掌握這二個重點快走，就能達到運動功效。

